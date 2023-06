Paul Pogba del si objektivi më i fundit i Saudi Pro League

Mesfushori i Juventus-it, Paul Pogba është objektivi më i fundit në Pro Ligën e Arabisë Saudite, ka raportuar “90min”.

Karim Benzema u largua nga Real Madrid për t’u bashkuar me Al Ittihad të martën në një marrëveshje trevjeçare dhe N’Golo Kante është afër t’i bashkohet atij, dhe pritet të ketë një valë lojtarësh të mëdhenj që do të ndjekin drejtimin e tyre duke iu bashkuar Cristiano Ronaldo-s në Lindja e Mesme.

Shefat në Arabinë Saudite duan të shtojnë më shumë talente elitare të Evropës në radhët e tyre dhe burimet kanë konfirmuar për “90min” se Pogba është i vendosur në radarin e tyre.

30-vjeçari ka pësuar një lëndim dhe një fushatë të mbushur me polemika pas kthimit të tij te Juventus verën e kaluar nga Manchester United.

Francezi filloi vetëm një ndeshje në Serie A sezonin e kaluar, ndërsa ai u hoq nga skuadra e Juventus-it për ndeshjen e tyre me eliminim direkt në Europa League me Freiburg për shkak të çështjeve disiplinore.

Pavarësisht vështirësive të tij, Pogba ka këmbëngulur që ai dëshiron të qëndrojë në Torino dhe të provojë vlerën e tij, por vetë Juventus-i ka duruar një fushatë të trazuar të shoqëruar me polemika jashtë fushës.

Juventus-i tani po shikon një rindërtim të mundshëm këtë verë. Ata do të luajnë në Europa Conference League vitin e ardhshëm pasi humbën kalimin në Champions League dhe Europa League dhe kjo mund të çojë në largimin e mundshëm të Pogba, i cili është një nga fituesit e tyre më të lartë.

Mundësia për të larguar Pogba drejt Arabisë Saudite mund të jetë joshëse për Juventus-in, ndërsa një transferim i mundshëm do të ishte një tjetër goditje e rëndësishme për Pro League.

Të gjitha nënshkrimet me emra të mëdhenj të siguruar deri më tani kanë qenë transferime falas, por me Fondin e Investimeve Publike të vendit (PIF), i cili gjithashtu zotëron Newcastle United, pompon fonde në katër klubet më të mira të Pro League, Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr dhe Al Hilal, ata nuk do të kenë probleme në pagesën e tarifave të konsiderueshme për ndonjë objektiv të ardhshëm.

