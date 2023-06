Paul Pogba ‘ka gjasa të largohet’ nga Juventusi këtë verë

Juventusi shpreson të largojë Paul Pogba këtë verë për të mbledhur fonde për transferime, sipas raporteve në Itali.

Pogba u kthye në Torino si një transferim i lirë verën e kaluar pas largimit të tij nga Manchester United.

Ai kaloi katër sezone te Juve përpara se të transferohej te Manchester United në një transferim me vlerë 89 milionë paund.

Por, sezoni i parë në periudhën e tij të dytë në Itali nuk do të mbahet mend me dashuri pasi 30-vjeçari duroi një fushatë të mbushur me dëmtime.

Ai bëri vetëm gjashtë paraqitje në Serie A sezonin e kaluar pasi i kushtoi klubit një shumë marramendëse. Megjithatë, kur luajti ai tregoi klasin e tij teksa bëri një paraqitje mahnitëse kundër Sevilla-s në Europa League.

Por duket se Juve është gati të ndërpresë lidhjet me mesfushorin francez përpara sezonit të ri.

Sipas gazetës italiane “La Gazzetta dello Sport”, gjigantët italianë janë gati të dëgjojnë ofertat për Pogba për të mbledhur fonde për të nënshkruar me Sergej Milinkovic-Savic ose Cesare Casadei. Pogba është fituesi më i lartë i Juventus-it, me klubin të shqetësuar për gjendjen e tij fizike dhe nuk e ka përjashtoi shitjen e tij.

Lojtari, megjithatë, nuk dëshiron të largohet, sipas raportit.

Nëse Pogba largohet, Juve do të synojë Milinkovic-Savic të Lazio-s dhe Casadei të Chelsea-t.

Raportime të mëtejshme sugjerojnë se Juve është gati t’i ofrojë serbit një kontratë katër ose pesë vjeçare, ndërsa Casadei është gjithashtu në radarin e tyre.

Sa i përket Pogba, ka shanse për t’u bashkuar me një skuadër të NLS, ndërsa Arabia Saudite gjithashtu është sugjeruar. Për të mos përmendur Paris Saint-Germain dhe Barcelona-n. Albanian Post