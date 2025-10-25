PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar takime me strukturat dhe elektoratin në zonën e Hasit, ku u shpreh i inkurajuar nga mobilizimi dhe energjia pozitive e degës lokale të partisë.
Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371
“Dega e PDK-së në Has është mëse e mobilizuar dhe me energji pozitive për fitoren e madhe të 9 nëntorit,” deklaroi Totaj, duke shtuar se mandati i ardhshëm 2025–2029 do ta gjejë Prizrenin dhe Hasin më funksional, të transformuar dhe të zhvilluar.
Shaqir Totaj është në balotazh me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, për udhëheqjen e komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/
