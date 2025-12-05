PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në Prizren, po hyn në garën zgjedhore me një listë prej tetë kandidatësh për deputetë, duke synuar përfaqësim të fuqishëm në Kuvendin e Kosovës.
Listën e udhëheqin emra të njohur për publikun prizrenas, ndër ta ish- ministri Kujtim Gashi, Luljeta Veseli- Gutaj e ish-deputeti Nait Hasani.
Në listë përfshihen edhe Remize Sinanaj- Shala, Xhemshit Krasniqi, Adem Morina, Fetah Paqarizi dhe Jona Hoxhaj./Indeksonline/
