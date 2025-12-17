PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Kryetari i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës, Shaqir Totaj, së bashku me kandidatët për deputetë të Kuvendit të Kosovës, kanë nisur sot fushatën zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare.
Nisja e fushatës u bë me homazhe te varrezat e Dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Landovicë, duke nderuar sakrificën e tyre dhe amanetin për liri e shtetndërtim.
Me këtë rast, Totaj tha se Partia Demokratike e Kosovës po hyn në këtë garë zgjedhore me vizion për ndryshim dhe rikthim të shpresës te qytetarët.
“Partia Demokratike e Kosovës, si subjekt i themeluar nga heronjtë e gjallë të UÇK-së, tashmë nisi rrugëtimin e fuqishëm për ndryshim dhe rikthim të shpresës në popull,” u shpreh Totaj.
Homazhe u bënë gjithashtu edhe te Monumenti i Lirisë – shtatorja e Remzi Ademajt, Komandant Petriti, në qendër të Prizrenit.
