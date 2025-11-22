8.3 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

By admin

Kryetari i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) në Prizren, Shaqir Totaj, ka njoftuar nisjen e mobilizimit të strukturave të partisë për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit.

Sipas tij, pas suksesit të arritur në zgjedhjet lokale, PDK synon të përsërisë fitoren edhe në nivel qendror.

“Pas suksesit të jashtëzakonshëm të Degës së PDK-së në Prizren në zgjedhjet lokale, sonte nisëm mobilizimin e shtabit, degëve dhe nëndegëve të rajonit tonë për fitoren e madhe në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit”, tha Totaj.

Express Kredi nga BiCredit

Partia Demokratike e Kosovës, sipas tij,  është e përgatitur për të vendosur qytetarët në qendër të politikave të saj:

“Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme t’i rikthejë qytetarët në rend të parë, ta forcojë mirëqenien e tyre dhe t’ia rikthejë dinjitetin Republikës së Kosovës”, tha Totaj/PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren
Next article
Bashkimi fiton në Prizren

Më Shumë

Sport

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Klubi Rahoveci 029 ka njoftuar se biletat për ndeshjen e javës së shtatë të Superligës ndërmjet tyre dhe Golden Eagle Yllit tashmë janë në...
Lajme

Dështon Qeveria “Konjufca 1”

Glauk Konjufca nuk ka arritur t’i marrë votat e mjaftueshme për t’u bërë kryeministër i Kosovës dhe për ta bërë kabinetin qeveritar. Marketing https://prizrenpress.com/421746-2h/ https://prizrenpress.com/418464-2ht/ https://prizrenpress.com/industria-e-mishit-medina-ne-prizren-tradite-cilesi-dhe-shije-autentike-te-produkteve-te-mishit-qe-nga-viti-1991/ https://prizrenpress.com/7890875432-2/ https://prizrenpress.com/guraziu-ne-prizren-me-20-vjet-pervoje-pune-ne-vendosjen-e-dyerve-laminatit-parketit-kuzhinave-dhe-dhomave-te-fjetjes/ https://prizrenpress.com/toni-residence-mos-e-humb-rastin-per-te-blere-banesen-tende-ne-prizren/ https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare

Prizren, aktakuzë për shitblerje të narkotikëve

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Si lindi Shqipëria nga shkronjat dhe Kongresi i Manastirit

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

“Komedia e Zezë” rikthehet sonte në Teatrin e Prizrenit

Kryetari i Malishevës priti në takim përfaqësues të EAA-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne