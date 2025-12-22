4.2 C
Prizren
E hënë, 22 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

By admin

Kryetari i PDK-së në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës, Shaqir Totaj, ka njoftuar se në mbledhjen e sotme të Kryesisë së degës është propozuar Simir Krasniqi për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit, ndërsa Arianit Berisha është caktuar shef i grupit të kuvendarëve të PDK-së.

Totaj ka theksuar se PDK mbetet e përkushtuar për vazhdimësinë e punës dhe rritjen e rezultateve, duke shtuar se synimi është që “suksesin e mandatit të parë ta çojmë edhe më lart në mandatin e dytë”.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Sipas tij, këto propozime janë pjesë e angazhimit të PDK-së për organizim të brendshëm dhe funksionim efikas në institucionet komunale./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne
Next article
Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Më Shumë

Kulture

Fest 64: Sonte në mbrëmje mbahet finalja e madhe, 23 këngëtarë garojnë për çmimin që i dërgon në Eurovizion

Pas 3 netëve të para që dhuruan emocione, sonte në mbrëmje do të mbahet në Pallatin e Kongreseve edhe finalja e Festivalit të 64...
Fokus

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e ndezjes së fishekzjarrëve dhe përdorimit të mjeteve piroteknike në hapësira publike...

Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

Muharremaj krijon parkingje për mërgimtarët në Suharekë, në dispozicion edhe oborri i Komunës

Bashkimi rikthehet te fitorja

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

PDK-ja hap fushatën në Prizren, Bedri Hamza prezanton shtyllat e programit të tij

Gjenden mbetje mortore në Rahovec, Komisioni për të Pagjetur jep detaje

Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

Tentim vrasja në Nashec të Prizrenit, këta janë viktima dhe i dyshuari

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Radhë kamionësh në doganën e Vërmicës

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne