Peci nga Rahoveci jep lajmin e mirë për bujqit, dyfishohet vlera e subvencioneve për vreshtat

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, të premten ka qëndruar në Rahovec, nga ku ka dhënë lajmin e mirë për rritjen e subvencioneve për bujqit e Kosovës, raporton Ekonomia Online.

Gjatë vizitës në vreshtat e Rahovecit, Peci tha se njëra prej risive të programit të vitit 2024 do të jetë orientimi në masën më të madhe të realizuar ndonjëherë në përkrahjen e pagesave mbi bazën e rendimentit.

“Njëra prej risive të programit të vitit 2024 do të jetë orientimi në masën më të madhe të realizuar ndonjëherë në përkrahjen e pagesave mbi bazën e rendimentit. Rendimenti do te jetë i orientuar edhe në kulturën e grurit që nënkupton për shkak se është një produkt edhe në interesin racional po që paraqet edhe pjesë të sigurisë kombëtare për vendin tonë. Për herë të parë do të orientojmë një pjesë do të vazhdojë përkrahja për sipërfaqe për kulturën e vreshtave, por njëkohësisht do të kemi edhe mbi bazën e rendimentit për vreshtat e Rahovecit dhe Kosovës”, u shpreh Peci.

Ai shpjegoi se kjo nuk do të vlejë për rrushin e tryezës.