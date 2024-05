Peja apo Ylli – Sot mësohet finalisti i dytë i play-offit

Sot do të mësohet finalisti i dytë i play-offit, në Superligën e Basketbollit kosovar. Kampioni në fuqi, Peja është nikoqire e Golden Eagle Yllit.

Fituesi i kësaj ndeshje do të sigurojë finalen e madhe ku do të përballet me skuadrën e Trepçës, e cila e eliminoi Sigal Prishtinën.

Seria gjysmëfinale është 2:2. Therandasit fituan dy ndeshjet e para, 84:87 dhe 92:86, por kampionët iu kundërpërgjigjën në dy sfidat e radhës, 98:86 dhe 80:81.

Ndeshja zhvillohet në palestrën ”Karagaçi” më fillim nga ora 19:00.

