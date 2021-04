Peja dhe Golden Eagle Ylli kualifikohen në finalen e Ligës Unike

Dy ekipe nga Kosova, Peja dhe Golen Eagle Ylli, janë finalistët e edicionit të parë të një lige të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës në basketboll, apo ndryshe “Ligës Unike”.

Në gjysmëfinalen e parë të zhvilluar të martën, Peja e mposhti Rahovecin në një ndeshje dramatike me rezultat 73:71.

Ndeshja nisi e baraspeshuar, ku rezultati i çerekut të parë ishte 17:15, në favor të Rahovecit, ndërsa çereku i dytë ishte pak më i mirë për Pejën, që e fitoi me rezultat 16:20, për të shkuar në pushim me shifrat 33:35.

Në periodën e tretë, pejanët thelluan epërsinë, kurse rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 46:65.

Por, Rahoveci nuk u dorëzua, duke u rikthyer fuqishëm, ngushtuan shifrat në 63:67, vetëm 3 minuta nga fundi, me një seri të suksesshme prej 17:2.

Deri në fund u zhvillua ndeshje dramatike, ku 10 sekonda nga fundi pranë rezultatit 71:73, Rahoveci kishte aksionin e fundit, por një super bllokadë nga Lis Shoshi dhe huqja e Darell Davis, bëri që Peja të kalojë në finale, ku e pret fituesin e ndeshjes Goga Basket-Golden Eagle Ylli.

Te Rahoveci u dallua Darell Davis me 35 pikë, kurse te Peja u dalluan Brandon Walters me 20 pikë e 11 kërcime, Lis Shoshi me 18 pikë e 10 kërcime dhe Aj Walton me 18 pikë e 8 kërcime.

Në gjysmëfinalen tjetër, Golen Eagle Ylli, e mposhti ekipin e vetëm nga Shqipëria që mbeti në gjysmëfinale, Goga Basket, me rezultat 74:86.

Çerekun e parë e fitoi Ylli me rezultat 18:22, deri sa perioda e dytë ishte kryesisht e barabartë, ku të dy skuadrat tregonin dëshirën e madhe për të fituar, por në fund Goga, me një seri të mirë e përfundon pjesën e parë me shifrat 49:41 në favor të tyre.

Ylli u rikthye në periodën e tretë, duke treguar një lojë të mirë dhe dy minuta nga fundi, barazon shifrat në 60:60, derisa rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 65:63.

Në çerekun e katërt, therandasit shkëlqyen, duke arritur epërsinë më të lartë në ndeshje 69:82, me durrsakët të cilët tentuan të rikthehen në lojë, por nuk arritën dot, dhe loja në fund përfundoi 74:86, në favor të Yllit.

Te Goga Basket u dalluan Milic Blagojeviq me 26 pikë e 8 kërcime dhe Endrit Hysenagolli me 11 pikë e 14 kërcime.

Ndërsa te Golden Eagle Ylli u dalluan Elayja Clark me 18 pikë e 6 kërcime, Gëzim Morina me 12 pikë e 11 kërcime, Lg Gill me 15 pikë dhe Valon Bunjaku me 13 pikë.

Finalja e madhe mes Pejës dhe Golden Eagle Ylli do të zhvillohet të mërkuren më 14 prill në palestrën “Dhimitraq Goga” me fillim nga ora 19:00, deri sa fillimisht do të luhet ndeshja për vendin e tretë nga ora 16:00.

