Peja është skuadra që do të luajë me Trepçën në finalen e Superkupës së Kosovës në basketboll.

Kjo pasi skuadra pejane të premtën ia ka dalë të fitojë në Suharekë përballë Golden Eagle Yllit.

Rezultati përfundmitar ka qenë 72:79 (23:18, 18:12, 17:22, 14:27).

Takimi ka qenë dramatik dhe therandasit kanë dominuar deri në periudhën e tretë, por pastaj nga aty ka rënë. Aty Golden Eagle Ylli ani se ka qenë në avantazh 58:41 megjithatë nuk ka arritur ta ruajë dhe pejanët kanë bërë që ndeshja të mbarojë 72:79.

Te pejanët më të mirët ishin Lis Shoshi me 21 pikë e nëntë kërcime, Justin Davis me 17 pikë e shtatë kërcime dhe Jacob Calloway me 20 pikë e pesë kërcime. Ndërsa te therandasit u dalluan Valon Bunjaku me dhjetë pikë, 11 kërcime e shtatë asistime, Jalen Nesbitt me 14 pikë e 11 kërcime dhe Gëzim Morina me 16 pikë e gjashtë kërcime.

Finalja mes Trepçës dhe Pejës pritet të zhvillohet të dielën në Therandë.