Pensionistët të pakënaqur me shtesat prej 100 eurove: Kjo është hajgare e mashtrim

Ndarja e prej 100 euro nga Qeveria e Kosovës për pensionistët në vend po shihet më shumë se është bërë për poena politike, raporton Ekonomia Online.

Me an? t? k?tij vendimi, përfituesit e skemave pensionale n? muajin nëntor do t? përfitojnë nga 100 euro shtes? mbi pensionin e rregullt dhe shtes?n aktuale.

Disa nga pensionistët në Prishtinë po e shohin si mashtrim dhe hajgare ndarjen e kësaj shume.

Tahir Aziri tha se kjo shumë e ndarë për blerje votash.

“Këto janë kurrgjë hiç, kanë luajt me neve sikur fëmijëve kur ta blen një çokollatë apo diçka, kanë deshtë me i ble votat këtë muaj. Ma mirë u kanë ne na vazhdu ka 10 a ka 15 për muajt e tjerë. Kjo është hajgare se di çka me thanë ma shumë”.

E, Arsim Canolli tha se pensionistëve është dashur që jo vetëm një muaj por gjithmonë të ketë ndarje, duke e cilësuar si kategori e përbuzur dhe e mashtruar si në këtë rast.

“Pensionistëve është dashur me ju nda jo për një muaj por gjithherë me iu dhënë sepse janë të ndarë shumë pas dore. Janë kategoria më e përbuzur qe nga paslufta. Çka me bë me 180 euro, të ishin kanë për gjithë kisha thanë por kjo është një shumë simbolike vetëm sa me mashtrua”, tha ai.

E ka edhe prej tyre që nuk do ta marrin këtë shumë prej 100 euro, si shenjë revolte.

Xhemajl Duraku tha se nuk i merr ato para pasi janë për “sadaka” dhe jo për pensionistë.