Për Rusinë, ai është një tradhtar dhe ekstremist i krahut të djathtë – në Ukrainë, ai është një rus që lufton kundër vendit të tij

Në periferi të Kievit, pranë blloqeve të apartamenteve të stilit sovjetik, ekziston një qendër rehabilitimi e mbushur me trupa ukrainase të plagosur në vijën e frontit.

Aty ka pacientë me lëndime të ndryshme, që nga ato nervore, djegie, thyerje, madje edhe me këmbë të amputuar.

Dhe siç shkruan CNN, përcjell Telegrafi, njëri nga ta është Stepan Kaplunov i cili shtrihet në një shtrat me një mjet me pamje mesjetare që lëviz këmbën përpara dhe mbrapa – të cilit të dyja këmbët “iu këputën” në betejë kur një predhë tanku shpërtheu pranë tij.

Me një kokë të rruar, mjekër dhe një numër tatuazhesh, ai duket si çdo ushtar tjetër ukrainas në dhomë – përveç që Kaplunov është në të vërtetë rus. Është e vetmja shtetësi që ka.

I lindur në Ivanovo, rreth 240 kilometra në verilindje të Moskës, ai u rrit në veriun e largët të Rusisë dhe më vonë iu bashkua ushtrisë ruse, duke shërbyer edhe në Siri.

Ai ka treguar letrat e tij të identifikimit për të vërtetuar vendlindjen e tij ruse.

Por ai e përshkroi veten si një “kundërshtar të qeverisë ruse dhe regjimit presidencial” dhe e përshkroi presidentin rus Vladimir Putin si një “tiran që po përpiqet të rivendosë BRSS”.

Megjithatë, Kaplunov thotë se ai kurrë nuk u ndje i detyruar të vepronte kundër, deri në vitin 2014, kur Rusia pushtoi Ukrainën – duke pushtuar Krimenë dhe një pjesë të rajonit të Donbasit.

“Nuk do të them se 100% e motivimit tim është pikërisht drejtësia. Ka një predispozicion tek njerëzit, njerëzit që pëlqejnë aventurat, rrezikojnë. Unë kisha qenë ushtar më parë dhe doja të zbatoja aftësitë e mia, dhe kisha simpati për Ukrainën, mendoja se Ukraina kishte të drejtë dhe meritonte të ndihmohej”.

Kështu, ai kaloi kufirin dhe u bashkua me Batalionin Azov – atëherë një njësi e ashpër e luftëtarëve më të fortë të Ukrainës, shumë prej të cilëve ishin ultra-nacionalistë dhe supremacistë të bardhë.

Kaplunov tregon se ai vendosi të bënte këtë sepse sipas tij, ishte më e lehtë për t’u bashkuar me të huajt dhe ai njihte tashmë njerëz në të.

“Nuk kisha shumë zgjedhje”, tha ai. “Ndoshta do të kisha shkuar në një batalion tjetër ose në një njësi të rregullt ushtarake ukrainase, por kisha të njohur vetëm në Azov, kështu që shkova atje”.

Frika nga kapja

Azov që atëherë është bashkuar me ushtrinë e rregullt ukrainase dhe është përpjekur të distancohet nga origjina e saj ekstremiste, megjithëse Rusia ende e sheh batalionin si një bandë neo-nazistësh.

Sipas shkrimit të CNN, përcjell Telegrafi, civilët që kanë ikur nga luftimet përmes territorit të kontrolluar nga Rusia kanë raportuar se janë kontrolluar për tatuazhe – që mund të tregojnë lidhjet me Batalionin Azov ose me nacionalizmin e ekstremit të djathtë.

Kaplunov, i cili thotë se u largua nga Azov pas dy vjetësh dhe u kthye në njësitë e tjera të ushtrisë ukrainase, me krenari ka një tatuazh me frazën gjermane “Sieg Oder Tod”, që do të thotë “fitore ose vdekje”, një thirrje beteje e përdorur gjerësisht gjatë historisë, por e lidhur edhe me Rajhun e Tretë.

“Kjo është motoja ime në jetë. Më pëlqeu mënyra se si tingëllonte dhe si ishte shkruar”, citohet të ketë thënë ai.

Kur Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë në Ukrainë në shkurt, Kaplunov thotë se e gjeti veten duke mbrojtur një fshat në periferi lindore të Kievit me një pushkë dhe një raketë.

Aty pa kolegë të plagosur dhe tanke ruse të djegura.

Më në fund “fati i mbaroi” dhe ai u godit me një predhë tanku.

“Mbaj mend që isha i tronditur shumë keq, dhe veshët më rridhnin gjak. Plus, kisha tronditje të të gjitha organeve të brendshme dhe një plagë në sy. Kështu kur erdha në vete pas disa sekondash, nuk mund të shihja asgjë”, kujton ai. “Unë u përpoqa të zvarritesha dhe doja të hidhja veten në erë me një granatë për të mos u kapur rob”.

Kaplunov thotë se do të preferonte të vdiste sesa të kapej, sepse kishte frikë nëse do të kapej, do të ishte vrarë, torturuar ose burgosur.

Një ligj i miratuar nga parlamenti rus mbi tradhtinë shtetërore i ndalon në mënyrë eksplicite shtetasit rusë të luftojnë në çdo konflikt ushtarak kundër Rusisë, i dënueshëm deri në 20 vjet pas hekurave.

Ai gjithashtu ndalon ekspozimin e emblemave naziste.

“Nuk kam nevojë të provoj asgjë”

Në vitin 2019, një blog popullor pro-rus pretendonte se Kaplunov kishte një tatuazh të zëvendësit të Hitlerit, Heinrich Himmler në krahun e tij dhe një svastikë në gjoks.

Por asnjë nga krahët e tij nuk tregon një tatuazh Himmler dhe në një video-telefonatë të mëvonshme, ai mohoi të kishte një svastikë ose ndonjë imazh tjetër nazist në gjoks, megjithëse nuk pranoi ta vërtetonte, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.

“Unë nuk dua të heq këmishën time. Por nuk e kam këtë tatuazh”, ka këmbëngulur ai. “Nuk kam nevojë t’i provoj asgjë askujt”.

Ai e përshkruan hapur veten si një “nacionalist ukrainas”, por thotë se nuk ka pasur kurrë pikëpamje neo-naziste apo të supremacistëve të bardhë.

Siç vlerëson në pjesën e fundit të shkrimit CNN, rasti i tij ilustron realitetet komplekse të kësaj lufte dhe luftën ideologjike dhe propagandistike që po zhvillohet paralelisht me fushën e betejës reale.

Rusia ka kërkuar të justifikojë luftën dhe të nxisë mbështetjen publike për “operacionin e saj special ushtarak” duke përmendur një pakicë të vogël ekstremistësh të ekstremit të djathtë në Ukrainë.

Por zyrtarët ukrainas akuzojnë në mënyrë rutinore rusët se janë racistë dhe neo-nazistë të prirur për të zhdukur popullin ukrainas.

Madje në prill, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shkroi në Twitter: “Nazistët rusë i shpallën Ukrainës një luftë shfarosjeje”.

Ndërkohë, vendimi i Kaplunov për të luftuar kundër vendit të tij i kushtoi atij disa miq në Rusi.

Ai thotë se të tjerët e mbështetën në heshtje. Ai gjithashtu ka fituar zemërimin e shtetit rus. Emri i tij u publikua nga gazeta zyrtare e qeverisë ruse në një listë me më shumë se 200 persona të dyshuar nga qeveria për terrorizëm, apo aktivitete ekstremiste.

Prindërit e tij janë ende në Rusi dhe Kaplunov thotë se ata janë vizituar nga shërbimet ruse të sigurisë.

Ukraina është shtëpia e tij tani, dhe ai e sheh të ardhmen e tij aty, megjithëse Kaplunov ende nuk ka një pasaportë ukrainase, as nuk ndihet veçanërisht ukrainas. Ai është ende rus.

“Unë e dua shumë Ukrainën”, ka thënë ai. “Por unë kam ende prindërit dhe gjyshërit. Të gjithë rusë”.

Ndërsa për Vlad Pachka, shokun e tij ukrainas në shtratin pranë tij në qendrën e rehabilitimit, kjo nuk ka rëndësi.

“Pavarësisht se në vendin e tij ai konsiderohet kriminel, mercenar, në shtëpinë time ka gjithmonë një shtrat për të, ai gjithmonë do të ushqehet, sepse ai po mbron shtëpinë time”, ka thënë Pachka.

E Kaplunov e di se ka të ngjarë të mos jetë kurrë në gjendje të kthehet në Rusi, as nuk mund të kthehet në vijën e parë së shpejti.

Lëndimet e tij janë të shumta. I janë thyer të dyja këmbët, nuk mund të ecë pa paterica, dora e tij është e shpërfytyruar dhe sytë janë shumë të ndjeshëm ndaj dritës.

Shërimi i tij do të zgjasë muaj, nëse jo më shumë. Por ai thotë se kur të kthehet në shëndet të plotë, ai do të kthehet menjëherë në luftë. /Telegrafi/

