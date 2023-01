Përballja e Fury me Usyk do të ketë tarifën më të lartë në historinë e boksit

Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk janë gati për “tarifën më të madhe në historinë e boksit” ndërsa Arabia Saudite përgatitet të paraqesë një ofertë mega-monetare.

Dyshja e kampionëve të pamposhtur janë ende në bisedime për përballjen e parë të padiskutueshëm me katër rripa në kategorinë e peshave të rënda.

Nëse Lindja e Mesme fiton garën për të pritur bashkimin historik të titullit, ata do të negociojnë marrëveshje të veçanta për të dy.

Dhe promotori amerikan i Fury-t, Bob Arum, paralajmëroi se mund të jenë numra rekord.

“Jam shumë optimist se lufta do të ndodhë. Të dy luftëtarët kanë rënë dakord të bëjnë luftën, pyetja është vendi dhe ne po flasim me Lindjen e Mesme sepse gjoja ata do të dalin me tarifën më të madhe ndonjëherë në historinë e boksit”, tha amerikani.

“Dhe nëse e bëjnë, ja ku do të shkojë lufta sepse paratë janë para. Nëse nuk e bëjnë, të dy luftëtarët do të pranojnë ta bëjnë luftën këtë pranverë në Wembley… por lufta do të ndodhë për mendimin tim, sigurisht brenda katër muajve të parë të vitit”.

“Luftëtarët duan të bëjnë më të mirën për veten e tyre, sepse karriera e një luftëtari, sado e shkëlqyer të jetë, është e kufizuar dhe ata duan të bëjnë sa më shumë para”, shtoi Arum.

Fitorja e Floyd Mayweather në 2015 ndaj Manny Pacquiao, 43 vjeç, mbetet ende lufta më fitimprurëse e të gjitha kohërave, me rreth 500 milionë paund të fituara. Mayweather, 45 vjeç, mori në shtëpi pothuajse 300 milionë paund.

Vitet e fundit, sauditët janë bërë “lojtarë” të mëdhenj në lojën e boksit, duke e çuar dy herë Anthony Joshua, 33 vjeç, në shkretëtirë. Së fundmi, ai u mund nga Usyk, 36 vjeç, në revanshin e tyre në Xhedah në gusht.

Ndërkohë Fury, 34 vjeç, është bërë një sensacion i shitjes së biletave në shtëpi, me mbi 150 mijë tifozë vendas që e shikonin atë duke luftuar vitin e kaluar.

Ai mundi Dillian Whyte, 34 vjeç, para 94 mijë të pranishmëve në “Wembley” dhe më pas ndaloi Derek Chisora, 38, në Tottenham me gati 60, mijë atje.

Kështu që Arum nuk do të ketë asnjë hezitim të mbushë një stadium tjetër nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje me sauditët.