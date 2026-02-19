4.1 C
Prizren
E enjte, 19 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Përballja e rivalëve të vjetër

By admin

Pas përfundimit të finales së Kupës së Kosovës, basketbolli elitar rikthehet në parket me ndeshjet e javës së 21-të në ProCredit Superliga.

Vëmendja kryesore e kësaj jave do të jetë në kryeqytet, ku do të zhvillohet derbi ndërmjet rivalëve të vjetër, Sigal Prishtina dhe Trepça. Përballja pritet të jetë e zjarrtë, duke pasur parasysh rivalitetin e kahershëm mes dy skuadrave dhe objektivat e tyre për kreun e tabelës.

Xhiroja hapet të premten me dy takime interesante: KB Peja përballet me KB Vëllaznimi, ndërsa KB Rahoveci do të presë në shtëpi Golden Eagle Ylli.

Të shtunën zhvillohen dy sfida të tjera, ku KB Bora përballet me KB Bashkimi, ndërsa mbrëmja kulmon me derbin e madh ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve
Next article
Sonte derbi i madh në Rahovec, përballen pretendentët për titull

Më Shumë

Lajme

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shiten 3 banesa në Kompleksin "Prizreni i Ri" Lokacion i përshtatshëm për banim Kompleks modern dhe cilësor Banesa 1 – Kati 1 | 80 m² | 2...
Lajme

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Në kuadër të agjendës për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në sallën e Kuvendit të Komunal të Dragashit u mbajt Seancë...

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

49 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

Platforma “Liria Ka Emër” projekton mesazhin “Ende duke mbrojtur lirinë tonë” në objektin e Presidencës

IKShPK: Mos harroni vaksinimin para udhëtimit jashtë vendit

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Sekuestrohen mbi 33 mijë euro mallra në Vërmicë, një i dyshuar në mbajtje

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne