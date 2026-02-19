Përballja e rivalëve të vjetër

Pas përfundimit të finales së Kupës së Kosovës, basketbolli elitar rikthehet në parket me ndeshjet e javës së 21-të në ProCredit Superliga.
Vëmendja kryesore e kësaj jave do të jetë në kryeqytet, ku do të zhvillohet derbi ndërmjet rivalëve të vjetër, Sigal Prishtina dhe Trepça. Përballja pritet të jetë e zjarrtë, duke pasur parasysh rivalitetin e kahershëm mes dy skuadrave dhe objektivat e tyre për kreun e tabelës.
Xhiroja hapet të premten me dy takime interesante: KB Peja përballet me KB Vëllaznimi, ndërsa KB Rahoveci do të presë në shtëpi Golden Eagle Ylli.
Të shtunën zhvillohen dy sfida të tjera, ku KB Bora përballet me KB Bashkimi, ndërsa mbrëmja kulmon me derbin e madh ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/