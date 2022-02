Përfundon biseda telefonike Biden – Putin, këto janë paralajmërimet e presidentit amerikan

Presidenti amerikan Joe Biden ka zhvilluar të shtunën një bisedë telefonike me homologun e tij rus, Vladimir Putin.

Sipas CNN, përcjell Telegrafi, Shtëpia e Bardhë tha se Biden e kishte “të qartë se, nëse Rusia ndërmerr një pushtim të mëtejshëm të Ukrainës, Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët dhe partnerët tanë do të përgjigjen me vendosmëri dhe do të imponojnë kosto të shpejt dhe të rënda ndaj Rusisë.

Biseda mes të dyja palëve zgjati pak më shumë se një orë.

“Presidenti Biden përsëriti se një sulm rus do të prodhonte mjerim të gjerë për njerëzit dhe do të dobësonte pozitat e Rusisë. Presidenti Biden ishte i qartë me Presidentin Putin se ndërsa Shtetet e Bashkuara mbeten të përgatitura për t’u angazhuar për një zgjidhje diplomatike të situatës, në koordinim të plotë me aleatët dhe partnerët e saj, mbeten të përgatitura njëkohësisht edhe për skenarë të tjerë”. ka njoftuar Shtëpia e Bardhë.

Uashingtoni thotë se ka marrë njoftime nga agjencitë e zbulimit se pushtimi mund të ndodhë të mërkurën.

Ambasada amerikane në Kiev ka nisur evakuimin e personelit të saj. Krahas kësaj, Departamenti i Shtetit ka lëshuar udhëzime mbi udhëtimet, duke paralajmëruar amerikanët të mos shkojnë në Ukrainë, për shkak të kërcënimeve të shtuara ndërsa ka këshilluar shtetasit amerikanë që ndodhen në këtë vend të largohen menjëherë.

Disa diplomatë amerikanë pritet të zhvendosen në pjesën perëndimore të Ukrainës, një masë që do t’i lejonte SHBA-ve të ruanin një prani diplomatike në këtë vend.

Përpara bisedës me presidentin amerikan, zoti Putin zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin francez Emmanuel Macron, me të cilin u takua në fillim të kësaj jave.

Rusia ka mohuar se planifikon të pushtojë Ukrainën pavarësisht se ka grumbulluar 100 mijë trupa në kufijtë e saj. /Telegrafi/