Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Celine Dion: Asnjë ilaç nuk funksionon

Motra e Celine Dion, Claudette, ka ndarë një tjetër lajm lidhur me gjendjen shëndetësore të këngëtares, e cila ndodhet në rezidencën e saj në Las Vegas me tre djemtë e saj, Rene-Charles, Eddie dhe Nelson, mes betejës së saj të dobët me çrregullimin e rrallë neurologjik.

Ajo vuan nga sindroma e ‘Njeriut të ngurtë’, një çrregullim i rrallë i lëvizjes autoimune që prek sistemin nervor qendror (trurin dhe palcën kurrizore).

Motra e Celine Dion ka treguar tani se këngëtarja po përpiqet të gjejë ilaçe që i bëjnë mirë, por po këmbëngul në shërimin e saj me ndihmën e motrës së tyre Linda, e cila është zhvendosur për ta ndihmuar.

Claudette i tha Le Journal de Montreal: “Kur e telefonoj dhe ajo është e zënë, flas me motrën time Linda që jeton me të dhe ajo më thotë se po punon shumë. Ajo dëgjon nga studiuesit kryesorë në fushën e kësaj sëmundjeje të rrallë. Sinqerisht mendoj se ajo më së shumti ka nevojë të pushojë. Ajo gjithmonë përpiqet të jetë më e mira dhe më e mira. Në një moment, zemra dhe trupi juaj po përpiqen t’ju thonë diçka. Dëgjojeni”.

Claudette vazhdoi duke thënë se Celine Dion po punon jashtëzakonisht shumë për të ruajtur shëndetin e saj fizik dhe për t’iu rikthyer performancës në të ardhmen. Duke diskutuar për rehabilitimin e saj, ajo shtoi: “Ne i besojmë asaj. Është e lindur, ajo është e disiplinuar në çdo fushë të jetës së saj… Nuk mund të gjejmë asnjë ilaç që funksionon, por shpresa është e rëndësishme.”

Në tetor 2021, Celine Dion tronditi fansat e saj duke zbuluar diagnozën e saj shëndetësore dhe duke deklaruar se do t’i duhej të shtynte shfaqjet e saj në Las Vegas.

Në janar 2022, 55-vjeçarja anuloi turneun botëror të Courage në Amerikën e Veriut për të njëjtën arsye, duke thënë: “Unë me të vërtetë shpresoja se do të isha mirë të shkoja deri tani, por mendoj se thjesht duhet të jem më e durueshme dhe të ndjek regjimin mjekët më përshkruajnë”.