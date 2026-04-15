14.2 C
Prizren
E mërkurë, 15 Prill, 2026
type here...

Lajme

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

By admin

Familja e Liridon Rexhës ka bërë të ditur se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar, pas një periudhe trajtimi tre-mujor me kimioterapi dhe imunoterapi në Shqipëri, i cili sipas tyre nuk ka dhënë rezultatet e pritura.

Në një njoftim publik, familjarët theksojnë se pavarësisht shpenzimeve të mëdha për trajtimin e deritanishëm, analizat e fundit kanë treguar mungesë efekti të terapisë së aplikuar. Për këtë arsye, mjekët kanë rekomanduar vazhdimin e trajtimit të specializuar në Turqi, ku pacienti tashmë ka nisur procedurat e para mjekësore.

Sipas familjes, trajtimi i ri onkologjik, i cili përfshin terapi të avancuar, ka sjellë rritje të ndjeshme të kostove, duke e bërë të pamundur mbulimin e tyre vetëm nga familja. Ata bëjnë të ditur se mbështetja institucionale mbulon vetëm një pjesë të vogël të shpenzimeve, ndërsa pjesa tjetër e trajtimit, përfshirë ekzaminimet dhe terapitë, kërkon fonde shtesë.

Kostoja totale e trajtimit vlerësohet të arrijë rreth 200.000 euro.

Në këtë situatë, familja ka hapur një apel publik për ndihmë, duke kërkuar mbështetje nga qytetarët brenda dhe jashtë vendit, si dhe shpërndarjen e thirrjes për ndihmë.

Donacionet mund të realizohen përmes platformës GoFundMe, si dhe përmes llogarive bankare të specifikuara nga familja.

Familja Rexha ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar deri tani dhe apelon për solidaritet në këtë moment të vështirë.

Të gjithë ata që duan të ndihmojnë, të dhënat i gjeni në postimin më poshtë.

Marketing

Previous article
“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve
Next article
Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Pas një pune operative-hetimore në terren dhe grumbullimit të dëshmive, hetuesit policorë nga Sektori i Hetimeve të Stacionit Policor në Prizren kanë arritur të...
Sport

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

Drita e Gjilanit e ka fituar përballjen e parë gjysmëfinale të play off-it në Ligën e parë. Ekipi gjilanas triumfoi ndaj New Basketit, pas një...

Kamioni rrokulliset te hyrja veriore e autostradës “Ibrahim Rugova” në Prizren

Ylli e nis me fitore në Play-Off

Prishtina e Re përmbys Malishevën në fund

Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Deep Purple emocionojnë kryeministren japoneze me një vizitë të shkurtër

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Tragjike: Vdes 19-vjeçari nga Rahoveci në një aksident fatal në Austri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne