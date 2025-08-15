27.9 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Përkujtohet heroi i Kosovës, Remzi Ademaj – Komandant Petriti, në 27-vjetorin e rënies

By admin

Në 27-vjetorin e rënies heroike, u përkujtua sot jeta dhe vepra e heroit të Kosovës, Remzi Ademaj – Komandant Petriti.

Ceremonia përkujtimore mblodhi zyrtarë të ekzekutivit, familjarë, bashkëluftëtarë të dëshmorit, shoqata të dala nga lufta, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë, të cilët bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë dhe te Lapidari i tij në fshatin Nashec, vendi ku ai ra dëshmor në vitin 1998.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se Komandant Petriti është ndër dëshmorët simbol të luftës së pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si institucioni më kredibil i të gjitha kohërave të rezistencës së shqiptarëve ndaj okupatorit.

“Lavdi Remzi Ademajt, të gjithë dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë,” tha Totaj./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë
Next article
Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Më Shumë

Lajme

Mosmarrëveshja për kanalizim në Malishevë përfundon me të shtëna

Një konflikt për çështje kanalizimi në Malishevë ka eskaluar në kërcënime dhe përdorim arme, duke çuar në arrestimin e dy personave dhe sekuestrimin e...
Lajme

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Fahri Musliu Të gjithë e lavdërojnë dhe i gëzohen mërgatës, edhe pushteti, edhe tregtarët edhe qytetarët (familjarët) veçmas gastronomia (hotelieria) por duket se kjo është...

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Rrahën një burrë, arrestohen dy femra në Suharekë

Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

Mot me diell dhe temperatura të larta

Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Maturantët mund ta paraqesin provimin e maturës në e-Kosova

Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Dëmet nga zjarret në Suharekë janë të konsiderueshme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne