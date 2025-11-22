8.3 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
Kulture

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

By admin

Në Prizren është mbajtur një aktivitet përkujtimor kushtuar shkrimtarit, Ibrahim Skenderi.

Të pranishëm ishin nxënës, mësimdhënës, bashkëpunëtorë, miq dhe familjarë të profesorit Skenderi.

Drejtoresha e Bibliotekës, Sahadete Sadikaj – Kukaj, e vlerësoi lartë kontributin e shkrimtarit, Skenderi.

“Duhet të ndihemi krenarë që patëm mundësinë ta kemi në mesin tonë një personalitet si Ibrahim Skenderi”, tha ajo.

Edhe përfaqësuesi i Shoqatës “Fidani”, Berat Batiu, u shpreh krenar që bashkëpunoi me shkrimtarin, Skenderi.

“Ndihem me fat që bashkëpunova në vepra të ndryshme dhe të pasura letrare me profesorin Skenderi”, tha ai.

Miqtë e tij, Demir Reshiti dhe Adil Beqaj, nën emocione kujtuan mikun e tyre.

“Ai do të vazhdojë të jetojë përmes veprave të tij”, u shprehën ata.

Në fund, djali i profesorit të ndjerë, Arben Skenderi, shprehu mirënjohje për pjesëmarrjen e të pranishmëve. Programi përfshiu leximin e poezive të autorit si dhe telegrame ngushëllimi nga miq e bashkëpunëtorë.Ngjarja u organizua nga Biblioteka e Prizrenit në bashkëpunim me Shoqatën për Kulturë e Art “Fidani”./ TV Prizreni/

