Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Në shkollën “Pjetër Budi” të fshatit Lubizhdë në Has është mbajtur një akademi përkujtimore kushtuar mësuesit dhe veprimtarit të çështjes kombëtare, Latif Muçaj, i cili njëkohësisht ishte themelues i kësaj shkolle.

Në këtë ngjarje përkujtimore morën pjesë familjarë, bashkëpunëtorë, miq të mësuesit dhe ish-drejtorit të shkollës, si dhe klerikë, aktivistë të fshatit e përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit.

Drejtori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren, Adem Morina, vlerësoi lartë kontributin e Muçajt në periudhat më të vështira për popullin shqiptar, duke theksuar rolin e tij në mbajtjen gjallë të arsimit dhe kulturës kombëtare.

Ndërkaq drejtori i shkollës “Pjetër Budi”, Bekim Nerjovaj, tha se kontributi kombëtar nuk matet vetëm me pushkë, por edhe me penë e dije, siç dëshmoi vetë mësuesi dhe autori Latif Muçaj.

Fjalë rasti për jetën dhe veprën e tij mbajtën edhe miqtë e ngushtë, Besim Muhadri, Hil Prenkpalaj, Nexhat Çoçaj dhe Fetah Bekolli./TV prizreni/

