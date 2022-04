Përmbajtja e kërcënimit ndaj zyrtarëve të prokurorisë, gjykatës dhe policisë në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit sot gjatë ditës ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të dyshuarin S.K., i cili dyshohet që përmes një shkrimi në rrjetin social “Facebook”, ka kanosur zyrtarët më të lartë të Policisë, Prokurorisë e Gjykatës në Prizren.

KALLXO.com ka mësuar se i dyshuari S.K., në statusin e tij ka shënuar se pas bastisjes që i ishte bërë nga ana e policisë në shtëpinë e tij, ai do t’i hakmerret kryeprokurorit të prokurorisë, kryetarit të gjykatës dhe komandantit e zëvendëskomandantit të policisë.“Tash unë me kompaninë time për inati kemi me i nxanë kryeprokurorin, kryetarin e gjykatës, komandantin e policisë dhe zëvendëskomandantin dhe me bejsboll, me thika kemi me i copëtu dhe kemi me i qit në video, le t’i sheh krejt bota”, është njëra nga pjesët e kërcënimit të publikuar në rrjetin social Facebook, që e çoi në paraburgim prej 30 ditësh të dyshuarin S.K.