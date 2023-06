Nue Oroshi

Mbushja e kupës herë pas here paraqet një rrezikshmeri për arsyen se gjërat shpeshherë kanë kaluar kufirin e kryqit te vdekjes apo Crus Mortis, siç thonë latinët e vjetër. Përqafimet djallëzore dhe kurrizthyerit e politikës shpeshherë i kemi pas më shumicë ne shqiptarët. Është një gjë e pa shkruar se sa herë që çështja shqiptare fillon të dalë në rrugën e duhur dalin në shesh politikanët djallëzor dhe kurrizthyer të cilët përgaditën nga armiqtë tanë shekullorë qoftë ata karpatian qoftë ata aziatikë. E flasin e flasin pa u ndalur.Ata mbrojnë tradhëtitë e tyre si ide te reja a në fakt vetëm sillën në rrethet vicioze te politikës së Qubrilloviqit, Garashaninit, Andriqit e Millosheviqit, kurse pjesa tjetër me ngulm brohorasin: “duam babën e jo shkabën duam baba Sulltanin e jo shqiponjën dykrenare“.

Të parëve tua shashë Titon, Millosheviqin e Qubrilloviqin kërcejnë sikur zorrët në prush.Vrapojnë edhe sot e asaj dite, ditën për diell e natën për hanë nëpër Beograd dhe qytetet e tjera të Serbisë duke iu shërbyer interesave antishqiptare. Këta politikan nuk vrapojnë vetëm, ata kanë edhe ndërmjetësit e tyre disa gazetar e publicist që prej se qohën në mëngjes e deri kah mesi i natës angazhohen kundër interesave shqiptare dhe mbrojnë projektet antishqiptare. Një pjesë e mirë e tyre janë edhe të angazhuar nëper shërbimet e huaja sekrete antishqiptare. Derisa te parët janë të lidhur ngusht për Beogradin dhe politikën e tyre kemi pjesën tjeter që janë të lidhur ngusht për Stambollën. Atyre me jau sha Erdoganin jo vetën që kërcejnë si zorrët në prush por kërcejnë sikur ai vaji që është i përzier me ujë dhe ka mundësi edhe ti qarrojnë sytë.

Ata e shajnë flamurin kombëtar, e shajnë kombin shqiptarë dhe pushtimet osmane. Deshirojnë ti imponojnë si çlirim me moton: “duam babën e jo shkabën“. Si te parët ashtu edhe te dytët bashkëpunojnë shumë ngushtë më njëri- tjetrin. Dhe kur të parët nxihen ngushtë mbrohën nga të dytët. Kur te dytët e humbin përkrahjen në popull ju ndihmojnë të parët duke i dhënë hapësirë nepër mjetët e informimit që ju financon bashkarisht Beogradi, Stamolla e Moska. Por më së vështiri është sot të mbetësh shqiptar i kulluar. Sepse të mbetësh shqiptar atdhetarë duhet ti kritikosh si të parët ashtu edhe të dytët. Të dyja këto kancere që e kanë kapluar kombin shqiptarë. I kanë edhe rrenjët e tyre historike qoftë në aspektin ideologjik apo në aspekte tjera. E shtrohet pyetja: Pse aq shumë shqiptarë veprojnë e punojnë kundër vetvetës?!

A është ky veprim kundër vetvetës si frytë i një ADN-e të përzier që mund ta ketë bartur pushtimi pesë shekullor osman dhe pushtimi një shekullor serb. Apo ky veprim antikombëtar i tyre është i përzier edhe me interesa ekonomike dhe financiare. Të tillët janë pasuruar shumë por pasurinë e tyre të krijuar me marre e faqe të zezë do ta lënë në këtë botë dhe do të shkojnë në atë botë dikush cullak i vendosur në tabut dhe i mbështjellur me një qefin e dikush me një komplet rrobash dhe i vendosur në arkë. Asgjë nuk do të marrin me vete përveç faqës se zezë dhe tradhëtisë që do ti shënohet në historinë e biografive të tyre si shërbyes krajlash e sulltanash.