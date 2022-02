‘Personazhet e BB nuk janë VIP-a’, modelja shqiptare: Po të isha unë do bëja s*ks në pishinë

Modelja Serena Sula dhe ish-konkurrenti i “Përputhen”, Arjon Luli, u përfolën për një ndarje të mundshme, ndërkohë që nuk duket i pamundur një rikthim mes tyre.

Mirëpo, në një intervistë për “Panorama Plus”, ata ka treguar shumë sekrete nga marrëdhënia e tyre si çift.

Ndër të tjera, dyshja janë pyetur nëse kanë marrë ftesë nga “Big Brother VIP” dhe çfarë loje mund të bënit aty për të fituar. Ndër të tjera, dyshja janë pyetur nëse kanë marrë ftesë nga “Big Brother VIP” dhe çfarë loje mund të bënit aty për të fituar.

“Duhet të ishim ne në “BBVIP” këtë vit. Patjetër që po, do t’i linim të gjithë me gojë hapur. Personazhet që janë pjesë e lojës, asnjëri nuk është i aftë për show. Asnjëri aty nuk quhet showgirl apo showboy. Për mendimin tim personazhet aty s’janë VIP-a, dhe kanë hyrë për t’u bërë VIP-a, pra, për të fituar shikueshmëri. Ata s’kanë qenë ndonjëherë nëpër portale dhe unë personalisht s’i njoh fare”, janë shprehur ata.

Më tej, ata kanë treguar se çfarë do të bënin ndryshe nga banorët e tjerë.

“Po të ishte Serena Sula, si Mbretëresha e twerk-ut siç më njohin, dhe Arjoni, legjenda e “Përputhen”, do çmendeshin të gjithë, do mbeteshin pa fjalë. Gjithë fansat na kanë shkruar: “Ju jeni për atë shtëpi, jo ata. Personalisht do t’u mësoja të kërcenin twerk, se janë zero në atë fushë. Është turp kur i sheh që lëvizin shpinën me gjithë gjymtyrë. Momentet e kërcimeve të tyre m’i dërgonin fansat, duke më thënë: “O Serena, shikoji! Duhet të ishe ti aty patjetër”.

Gjithashtu, çifti kanë theksuar se përveç twerk, seksin do kthenin në diçka të zakonshme në atë shtëpi

“Do bënim se*s normale, ku të na vinte mundësia! Në dush, pishinë, e kudo nëpër shtëpi”.