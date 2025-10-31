Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit është përuruar një park i ri publik, i cili përfshin gjelbërim të shtuar, kënde lojërash dhe hapësira rekreative për banorët e zonës.
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se projekti synon të ofrojë më shumë hapësira të gjelbra për qytetarët dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në lagjet e qytetit.
“Pamje magjepsëse në Ortakoll. Përuruam parkun te bunkeri me gjelbërim të ri, kënde lojërash dhe hapësira rekreative për banorët e njërës prej lagjeve më ikonike të qytetit. Rritja e hapësirave të gjelbra për komunitetin do të jetë prioritet edhe në mandatin e dytë”, premtoi Totaj.
