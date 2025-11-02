9.4 C
Prizren
E hënë, 3 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Përvjetori i Adnan Abrashit| 12 vjet pa publicistin që nuk heshti kurrë përballë padrejtësive

By admin

Sot, më 3 nëntor, shënohen 12 vjet nga ndarja nga jeta e publicistit të njohur kosovar, Adnan Abrashi. Figura e tij mbetet e paharruar në historinë e gazetarisë dhe aktivizmit qytetar në Kosovë, si një zë i guximshëm kundër padrejtësive dhe fenomeneve negative në shoqëri.

Gazetari dhe publicisti Demir Reshiti e ka kujtuar Abrashin.

“Sot u bënë dymbëdhjetë vjet pa mikun tim të respektuar Adnan Abrashi. Adnani iku papritmas në amshim më 3 nëntor 2013 duke na e lënë gjithmonë të freskët kujtimin për të. Ndihem me fat që isha mik, koleg dhe bashkëpunëtor me këtë njeri të veçantë. Ai ishte ndër publicistët më aktiv dhe më në zë kundër dukurive negative në shoqërinë tonë”, shkruan Reshiti.

Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.

Abrashi ishte jurist me profesion. Ai  u shqua për analizat e mprehta dhe kritikat e drejtpërdrejta ndaj korrupsionit, padrejtësive dhe mungesës së transparencës në institucionet publike.

Kontribuoi në shumë media në Kosovë dhe Shqipër.

Kontributi i Adnan Abrashit në fushën e publicistikës dhe aktivizmit qytetar është një trashëgimi që vazhdon të frymëzojë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Vedat Muriqi është bindshëm golashënuesi më i mirë i përfaqësueses së Kosovës në futboll dhe për një dekadë prej lojtarëve më të rëndësishëm. Muriqi është...
Fokus

Kapet gjysmë kilogrami kokainë në Vërmicë (FOTO)

Një rast i posedimit të paautorizuar i substancave narkotike është zbuluar mbrëmjen e së enjtes në pikëkalimin kufitar të Vërmicës. Siç njofton Dogana e Kosovës,...

Artan Abrashi takon deputeten shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Perlaskaj

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren përfiton donacion nga KFOR-i turk

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne