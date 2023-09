Përvjetori i vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth – çfarë ndodhi atë ditë?

Deri në shtator të vitit 2022, Mbretëresha nuk ishte parë në publik për më shumë se 40 ditë. Linja e Pallatit njoftoi se monarku 96-vjeçar kishte “probleme lëvizshmërie”.

E kufizuar me praninë e saj në publik, për dy vitet e mëparshme Mbretëresha kishte mundur të ecte vetëm disa hapa dhe mbështetej në një karrige me rrota.

Në tetor të vitit 2021, ajo u shtrua në një spital në Londër për analiza dhe më pas ishte nën urdhrat e mjekëve për të pushuar për tre muaj.

Majin e ardhshëm, Princi Charles qëndroi në vend të nënës së tij në Hapjen Shtetërore të Parlamentit dhe lexoi fjalimin e Mbretëreshës në emër të saj.

Në korrik, pas festimeve triumfuese të Jubileut të Platinumit dhe pasi shoqja e saj e vjetër Lady Butter vdiq në moshën 97-vjeçare, mbretëresha u raportua të thoshte: “Mezi pres të shkoj. Të gjithë miqtë e mi po largohen”.

Kryeministrja e re Liz Truss u largua nga Downing Street për në Balmoral për ceremoninë ceremoniale të “puthjes së duarve” me Mbretëreshën.

Ishte hera e parë që ajo emëron kryeministre në Balmoral, sepse Pallati Buckingham është vendi tradicional për ceremoninë.

Ndihmësit i kishin thënë Mbretëreshës se takimet zyrtare atë ditë me kryeministrin në largim Boris Johnson dhe më pas Liz Truss do të ishin shumë të lodhshme për të, por Mbretëresha raportohet të ketë thënë: “Është puna ime”.

E martë, 6 shtator – ora 10:00

Në Balmoral, Mbretëresha bën një telefonatë me Clive Cox, një nga trajnerët e saj të kalit të garës, për të folur për shanset e kalit të saj Love Affair në orën dy në Goodwood atë pasdite.

Cox tha më vonë: “Ne folëm për mbushjen, se si mund të mbaronte gara, si po shkonte një kalë tjetër i saj në stallën time. Ajo ishte po e mprehtë”.

Harry dhe Meghan janë larguar nga Kalifornia dhe qëndruan në Frogmore Cottage në Windsor ndërsa kryenin angazhime bamirësie.

Por, atë ditë ata fluturuan drejt Dusseldorfit të Gjermanisë për të shënuar numërimin mbrapsht një-vjeçar për Lojërat Invictus në qytet.

Disa ditë më parë, çifti vizitoi ishullin në pasurinë Althorp ku është varrosur Princesha Diana. Harry shkroi: “Po sillja vajzën e ëndrrave të mia në shtëpi për të takuar mamin”.

Ora 11:00

Boris Johnson mbërrin në Balmoral për një audiencë lamtumire me Mbretëreshën. Ata ulen në dhomën e pritjes dhe qeshin e bëjnë shaka gjatë takimit të tyre 40-minutësh.

Pasi ai ka shkuar, dhe ndërsa ata prisnin për Liz Truss, fotografja e Mbretëreshës dhe e Shoqatës së Shtypit, Jane Barlow, hapi bisedën rreth motit dhe se sa të errët ishin bërë qiejt.

Jane tha më vonë: “Kam marrë shumë buzëqeshje prej saj”.

Ora 12:00

Pasi u vonua nga mjegulla në aeroportin e Aberdeen, Liz Truss më në fund mbërrin në Balmoral për të “puthur duart” e Mbretëreshës.

Mbretëresha, e veshur me një fund tartan dhe e mbështetur fort në një shkop, i buzëqesh gjerësisht kryeministres së re. Ka një mavijosje të errët në anën e pasme të dorës së djathtë të Mbretëreshës.

Pas saj është një zjarr i zhurmshëm dhe një pikturë e Mbretëreshës Viktoria e veshur në zi për Princin Albert. Do të ishte fotografia e fundit e Mbretëreshës.

Liz Truss është kryeministrja e 15-të që monarku ka njohur.

I pari ishte Winston Churchill, të cilin ajo e shpalli të preferuarin e saj, pavarësisht diferencës së tyre prej pesë dekadash në moshë.

Tommy Lascelles, Sekretari Privat i Mbretëreshës në atë kohë, shkroi: “Nuk mund të dëgjoja se për çfarë flisnin, por më shpesh ishte e ndërprerë nga të qeshurat dhe Uinston në përgjithësi dilte duke fshirë sytë”.

E mërkurë, 7 shtator, ora 9:30

Rutinat mbretërore po ecnin normalisht. Princi Charles ishte në kopshtin e Dumfries House në Ayrshire, 160 milje nga Balmoral, duke regjistruar një mesazh urimi për ditëlindjen e 50-të për kastën e Emmerdale.

Ai thoshte se është “i kënaqur” që po feston momentin historik.

“Kam frikë se jam aq i vjetër sa më kujtohet kur quhej Emmerdale Farm”.

Nesër, Princi do të priste një konferencë për ndryshimet klimatike në Dumfries House.

Ora 17:00

Shëndeti i Mbretëreshës merr një kthesë për keq. Princit Charles i është thënë lajmi dhe një intervistë që Camilla do të jepte për klubin e saj të librit ishte anuluar.

Stafi i Mbretëreshës riplanifikoi një telefonatë konferencë të Zoom me Këshillin Privy, ku Liz Truss do të kishte bërë betimin e saj si Zonja e Parë e Thesarit dhe ministrat e rinj të kabinetit do të betoheshin.

Pallati jep një deklaratë: “Pas një agjende të plotë ditën e djeshme, Madhëria e Saj ka pranuar këtë pasdite këshillën e mjekëve për të pushuar”.

E enjte, 8 shtator – ora 08:00





Princi Charles fluturon me helikopterin e mbretëreshës nga Dumfries House në Balmoral; Princesha Anne kishte qëndruar atje ditët e fundit.

Po ashtu ishte rezervuar një aeroplan për fëmijët e tjerë të Mbretëreshës dhe Sophie, konteshë e Wessex, e cila ishte veçanërisht e afërt me Mbretëreshën.

Pesëqind milje larg, princat George dhe Louis dhe Princesha Charlotte, mbërrijnë për ditën e tyre të parë në shkollën Lambrook pranë Windsor, me prindërit e tyre Dukën dhe Dukeshën e Kembrixhit.

Fëmijët ishin të emocionuar që të gjithë do të shkonin në të njëjtën shkollë për herë të parë.

Ora 9:00

Liz Truss arriti në dhomën e kabinetit në “10 Downing Street”, duke praktikuar njoftimin e saj për planin e saj të mbështetjes për energjinë në Dhomën e Komunave, kur Sekretari i Kabinetit, Simon Case, kërkoi ta shohë atë vetëm.

Case, i tha asaj se gjendja e Mbretëreshës është përkeqësuar dhe se ajo ka të ngjarë të vdesë atë ditë.

Kryeministrja kërkoi menjëherë që një përzgjedhje fustanesh të zeza të merren nga shtëpia e saj në Greenwich, pasi ajo ende nuk i ka zhvendosur të gjitha gjërat e saj në numrin lokacionin e ri.

Ora 10:00

Redaktori i Daily Mail, Ted Verity ishte në zyrën e tij në katin e tretë, duke u përgatitur për konferencën e parë të shtypit të ditës.

Historia kryesore duket sikur është plani i qeverisë për mbështetjen e energjisë. Papritur, një mesazh me tekst shkëlqen në telefonin e Verity nga një kontakt mbretëror veteran: “Më kanë thënë se situata në veri të kufirit është afër”, shkruhej aty.

Vërtetësia është pa dyshim ajo për të cilën ai po flet, pasi ai ishte befasuar nga sa e brishtë ishte dukur mbretëresha në fotografinë Balmoral të Jane Barlow.

Verity i përgjigjet tekstit: “Ne flasim me orë, ditë apo javë?”, derisa kontakti i tij përgjigjet: “burimi tha ‘i pashmangshëm’”.

Kishte pasur shumë frikëra të tilla për shëndetin e Mbretëreshës gjatë viteve, por ky ndihet ndryshe nga Verity.

Duke kërkuar konfirmimin, ai i dërgon një mesazh një kontakti tjetër me lidhje të ngushta me anëtarët e familjes mbretërore.

“Kam dëgjuardisa pëshpëritje shumë shqetësuese nga Balmoral këtë mëngjes. A dini ndonjë gjë?”, i shkroi ai, burimit të tij pranë familjes mbretërore.

Ora 11:00

Pasi kishte kaluar kohë pranë shtratit të nënës së tij, Princi Charles doli në pyll në pronën e tij në Birkhall aty pranë, me shportë në dorë, duke kërkuar ushqim për kërpudha.

Një anëtar i ekipit të tij të mbrojtjes personale të Scotland Yard i thotë Princit se ai duhet të kthehet në Balmoral, pasi gjendja e nënës së tij është përkeqësuar.

Po ashtu, përgjigjet kontakti i dytë mbretëror i Ted Verity.

“Shumë shqetësuese. Një rënie”.

Redaktori thërret ekipin e tij të lartë ekzekutiv për t’u treguar se historia që të gjithë kishin frikë dhe parashikonin të gjithë karrierën e tyre më në fund po shpalosej.

Megjithëse gazeta duhet të presë për një njoftim zyrtar të vdekjes së Mbretëreshës nga Buckingham Palace përpara se të publikohej, ishte vendosur që të përgatiten paralelisht dy versione të Daily Mail të ditës së nesërme.

E para, një botim normal prej 80 faqesh të së premtes. E dyta, një botim special historik prej 120 faqesh, me 83 faqe me karakteristika përkujtimore, homazhe dhe fotografi.

Gazeta ka raportuar për kthesat e shumta të jetës së Mbretëreshës që nga lindja e saj si Princesha Elizabeth Alexandra Mary e York-ut në shtëpinë e prindërve të saj në Mayfair më 21 prill të vitit 1926.

Ora 12:25

Në Dhomën e Përbashkët, Liz Truss ulet, pasi kishte dhënë deklaratën e saj për planin e mbështetjes së energjisë.

Ndërsa lideri laburist, Sir Keir Starmer, filloi përgjigjen e tij, kancelari i ri i Dukatit të Lancasterit, Nadhim Zahawi, ulet pranë kryeministrit dhe pëshpërit se Pallati është gati të japë një përditësim mbi përkeqësimin e shëndetit të Mbretëreshës.

Më pas, një shënim i dërgohet zëvendëskryetares së Punës, Angela Rayner, e cila i shtyn deputetët të murmuritin me shqetësim.

Rayner zbuloi më vonë se shënimi thoshte: “Mbretëresha nuk është mirë dhe Keir duhet të largohet nga dhoma sa më shpejt të jetë e mundur për t’u informuar”.

“Kam lexuar mes rreshtave për këtë,” kujtoi ajo më vonë, “sepse nuk e kuptoni. një shënim që thotë se Mbretëresha nuk është mirë nëse ka pak kollë ose të ftohtë”.

Rayner heziton të ndërpresë Starmer-in, por më pas ajo sheh Kryetarin, Sir Lindsay Hoyle, duke i bërë gjeste që të vazhdojë me të.

Ora 12:30

Në Windsor, bie zilja e celularit të Princit Harry dhe numri del si “i panjohur”. Është babai i tij që i thotë se mbretëresha nuk ishte mirë.

Biseda ishte e shkurtër, pasi Princi Charles tha se ka telefonata të tjera për të bërë.

Harry i dërgoi menjëherë mesazh William-it për të pyetur nëse dhe kur ai dhe Kate planifikojnë të fluturojnë deri në Balmoral.

Ora 13:00

William nuk i është përgjigjur tekstit të Harry-t, kështu që ai dhe Meghan filluan të shikojnë fluturimet për në Skoci.

Menjëherë pas kësaj, Buckingham Palace njofton se William, Andrew, Edward dhe Sophie janë rrugës për në Balmoral.

Ora 13:52

Ekipi i Harry-t dhe Meghan-it informojnë për shtypin se ata të dy do të fluturojnë për në Skoci dhe nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në WellChild Awards në Londër, një shoqatë bamirësie e së cilës Harry është një mbrojtës.

Pasi shkoi në “Broadcasting House”, Huw Edwards tani është në transmetim, i veshur me një kostum të zi dhe një kravatë blu të errët.

Ora 14:15

Princi Charles telefonon Harry-n dhe i thotë të mos e sjellë Meghan në Balmoral. Harry shkroi më vonë se arsyeja pse babai i tij dha ishte “e pakuptimtë dhe mosrespektuese” dhe thotë me zemërim: “Mos i fol kurrë gruas sime në këtë mënyrë”.

Harry pohoi se Charles “belbëzoi një falje”, duke thënë se ai nuk donte shumë njerëz përreth dhe se asnjë nga gratë nuk do të vinte.

Duke e dëgjuar këtë, Harry u përgjigj: “Atëherë kjo është gjithçka që duhej të thoshe”.

Vendimi i Princit Charles mund të jetë ndikuar nga një intervistë që Meghan dha një javë më parë për një revistë në Nju Jork, në të cilën ajo tha: “Nuk më është dashur kurrë të nënshkruaj ndonjë gjë që më pengon të flas”.



Ora 14:39

Avioni RAF që mbante princat William, Andrew dhe Edward dhe Sophie, konteshë e Wessex, ngrihet nga RAF Northolt në Londrën Perëndimore.

Princi Harry ende nuk ka marrë përgjigje nga vëllai i tij, por ka arritur të marrë me qira një avion privat Cessna jashtë aeroportit Luton.

Ora 15:10

Monarku më i vjetër dhe më jetëgjatë në historinë britanike vdes paqësisht në shtratin e saj.

Certifikata e vdekjes së Mbretëreshës do të japë më vonë shkakun e vdekjes si “pleqërinë” dhe profesionin e saj si “Madhështia e saj Mbretëresha”.

Princi Charles, Camilla dhe Princesha Royal ishin pranë shtratit të saj.

Anne tha më vonë: “Kam pasur fatin të ndaj 24 orët e fundit të jetës së nënës sime më të dashur”.

Dr James Glass, një mjek lokal, titulli zyrtar i të cilit është farmacisti i Mbretëreshës dhe i cili është kujdesur për të për 30 vjet, ishte gjithashtu i pranishëm.

Në moshën 73-vjeçe, Charles tani është Mbret.

Në vitin 1994, ai i kishte thënë biografit të tij Jonathan Dimbleby: “Gjithçka që bëj si Princi i Uellsit është të përfitoj sa më shumë nga ajo siç e shoh. Kam kuptuar mënyrën time se si ndihem për të”.

“Po kështu, nëse në një fazë në të ardhmen e largët do të pasoja nenën time, atëherë padyshim që do të bëja më të mirën për të përmbushur rolin e radhës.

Ndonjëherë ju ëndërroni për gjërat që mund të bëni. Mendoj se mund ta investoni pozicionin me diçka të personalitetit dhe interesit tuaj, por padyshim brenda kufijve të përshtatshmërisë kushtetuese.

Ora 16:30

Në banesën e saj mbi, Liz Truss dhe ekipi i saj po shkruanin fjalimin që do të mbante sapo të shpallet vdekja e Mbretëreshës.

Ata ishin të pakënaqur me një draft që u është dhënë nga nëpunësit civilë, i cili ishte shkruar, sipas fjalëve të një ndihmësi, “qartësisht rreth vitit 1960”.

Ora 17:06

Princat Andrew dhe Edward dhe Sophie, kontesha e Wessex, mbërrijnë në Balmoral me Princin William në timonin e një Range Rover.

Avioni privat i Harryt po bëhej gati të niset nga aeroporti i Lutonit.

Ai kujtoi se fluturimin e kaloi duke menduar për telefonatën e fundit me gjyshen e tij vetëm katër ditë më parë.

Ata kishin folur për shëndetin e saj, kaosin në Westminster dhe gjendjen e keqe të lëndinës në Frogmore House.

Ora 18:15

Mbreti Charles udhëton me Camilla dhe William në pasurinë e tij në Birkhall. Princesha Anne ka qëndruar me trupin e pajetë të nënës së saj.

Varrtarët nga kompania e funeralit të drejtuar nga familja e William Purves ishin gati.

Në vitet e fundit, firma kishte marrë pjesë në shumë prova për organizimin e funeralit në rast se Mbretëresha vdiste në Skoci.

Ata kanë ndërruar makinën e tyre Mercedes me firmë argjendi në një të zezë, për të qenë në përputhje me protokollin mbretëror.

Ora 18:31

BBC tregoi një pamje të drejtpërdrejtë të flamurit të Unionit që fluturon mbi Pallatin Buckingham në gjysmështizë.

Huw Edwards, pa vizion, po thoshte: “Ne presim lajmin nga Balmoral se ajo po trajtohet ose se me të vërtetë ata nuk janë në gjendje të ndihmojnë më Madhërinë e Saj”.

Pastaj Edwards dëgjon në kufjen e tij: “Njoftimi është këtu. Merrni kohën tuaj. Flisni kur të jeni gati. Mos nxitoni”.

Kanalet e lajmeve në mbarë botën kalojnë në BBC për të parë Huw Edwards, tani në një kravatë të zezë: “Pak çaste më parë, Buckingham Palace ka njoftuar vdekjen e Madhërisë së Saj Mbretëreshës Elizabeth II. Pallati sapo ka lëshuar këtë deklaratë: Mbretëresha vdiq paqësisht në Balmoral këtë pasdite”.

Edwards tha më vonë: “Kur erdhi njoftimi, mendova se do të tmerrohesha, duke e imagjinuar gjatë viteve, në fakt isha shumë i qetë”.

Në Daily Mail, njoftimi ndërpret një konferencë editoriale që po zhvillohej në zyrën e Ted Verity.

Kate Mansey, ndihmësredaktorja e Mail on Sunday, kujtoi: “Ishte pikërisht ky moment heshtjeje të plotë”.

Ndërsa avioni i Princit Harry iu afrua aeroportit të Aberdeen, ai morri një mesazh nga Meghan: “Më telefononi në momentin që ta merrni këtë”.

Ai e shikoi faqen e internetit të BBC dhe e kuptoi se ishte shumë vonë.

Ora 19:07

E veshur me të zeza, Liz Truss shkoi në podiumin jashtë dhe tha: “Të gjithë jemi të shkatërruar nga lajmet që sapo kemi dëgjuar nga Balmoral. Vdekja e Madhërisë së Saj Mbretëreshës është një tronditje e madhe për kombin dhe botën. Mbretëresha Elizabeth II ishte shkëmbi mbi të cilin u ndërtua Britania moderne”.

Një ylber i dyfishtë u shfaq mbi turmat jashtë Pallatit Buckingham. Pak çaste më vonë, Clarence House konfirmon se Mbreti i ri do të njihet si Charles III.

Ora 19:52

Duke drejtuar një makinë të huazuar me nxitim, Princi Harry kalon nëpër mjegull dhe shi për në Balmoral, ku takohet nga Princesha Anne, e cila i thotë se babai dhe vëllai i tij janë në Birkhall.

Më pas ajo e çon nipin e saj në dhomën e gjumit të Mbretëreshës me ndriçim të dobët; ai ka qenë këtu vetëm një herë më parë. Harry shikon gjyshen e tij për një kohë të gjatë.

E premte, 9 shtator – ora 8:30

Titulli i Daily Mail për edicionin e saj special historik është “Zemrat tona janë thyer” dhe shiti mbi një milion kopje – 400 mijë më shumë se në një të premte të zakonshme.

Pas një nate pa gjumë në Balmoral, Princi Harry niset për të kapur fluturimin në orën 10 të mëngjesit nga Aberdeen në Londër Heathrow.

Meghan po e priste atë në shtëpinë e tyre në Frogmore Cottage.Albanian Post