Pesë libra që ju ndihmojnë të rrisni inteligjencën tuaj emocionale

Mendja juaj mbushet me mendime që në fund shpërfaqin disponimin dhe qëndrimin tuaj të përgjithshëm. Ka gjithashtu raste kur truri prodhon “mendime automatike” mbi të cilat nuk keni kontroll dhe që ndikojnë në sjelljen tuaj.

Kështu, si rezultat i disa mendimeve që shkojnë paralelisht me lloje të veçanta të disponimit, njeriu nuk është në gjendje të menaxhojë në mënyrë të shëndetshme ndjenjat dërrmuese, duke çuar në sjellje inteligjente emocionalisht të ulët.

Këto sjellje rrjedhin nga “lidhjet që ndikojnë në aftësinë për të trajtuar gjendjet tuaja emocionale”, siç është thënë nga Lisa Ferentz, shkrimtare e librit “Letting Go of Self-Destructive Behaviors”. Dhe nëse nuk kontrolloheni, ju mund të “humbni aftësinë për të treguar emocione dhe për të komunikuar në mënyrë efektive nevojat tuaja me të tjerët, duke ju privuar nga koeficienti emocional (EQ)”, shkruan Ferentz, përcjell Klankosova.tv

Për t’ju ndihmuar të rritni nivelin tuaj të EQ, më poshtë i gjeni pesë libra me të cilët do të kënaqeni. Hidhini një sy.

“Libri i gjendjeve shpirtërore”, Lauren Martin

I mbështetur me kërkime, tregime dhe vetë realizim, ky libër ju ndihmon të kuptoni emocionet tuaja dhe i ndalon ato të zhvillohen në pengesa të jetës.

“Një përkujtim i dashur”, Bianca Sparacino

Ky libër ju hyn në punë kur keni nevojë për fjalë për të përqafuar pjesët tuaja të thyera dhe për t’i qepur së bashku. Përkujtues të dashur për të vazhduar pavarësisht sfidave dhe për të përqafuar të kaluarën dhe gjithçka që do të vijë, ky libër është një udhëtim drejt shërimit.

“Kur të jesh gati, kështu shërohesh”, Brianna West

Mjafton një ngjarje e vetme traumatike për t’jua prishur jetën. Ky libër ka të bëjë me lejimin e asaj përçarjeje që të ju shndërrojë në persona të zgjuar dhe të evoluoni në njerëz emocionalisht inteligjentë.

“Bjeshka je ti”, Brianna West

Ky është një libër për sjelljet vetë sabotuese dhe rezistencën ndaj përpjekjeve për të ndryshuar. Por, duke nxjerrë njohuri thelbësore nga zakonet tuaja më të dëmshme dhe duke ndërtuar inteligjencën emocionale, duke kuptuar më mirë trurin dhe trupin tuaj, ju mund të dilni nga rruga juaj dhe drejt vetes suaj me potenciale më të larta të së ardhmes.

“Katër marrëveshjet”, Don Miguel Ruiz

Bazuar në mençurinë e lashtë Toltec, ky libër thyen besimet vetë kufizuese dhe ofron një kod të fuqishëm sjelljeje që mund ta transformojë me shpejtësi jetën tuaj në një përvojë të re lirie, lumturie të vërtetë dhe dashuri.