Plani i Arabisë Saudite për futbollin: 17 miliardë paund investime deri në 2030

Kylian Mbappe është vetëm një nga disa yje të profilit të lartë që mund t’i bashkohet Saudi Pro League si pjesë e planit të tyre shtatëvjeçar.

Një numër lojtarësh evropianë kanë kaluar tashmë në Arabinë Saudite këtë verë. Shumë të tjerë janë lidhur duke përfshirë Mbappe, me shpenzime që do të vazhdojnë këtë verë dhe më tej.

Ministria e Sportit e Arabisë Saudite do të sigurojë 17 miliardë paund për transferimet e Saudi Pro League nga tani deri në vitin 2030, sipas reporterit të “CBS”, Ben Jacobs.

Mbappe është prioriteti numër një me PSG që thuhet se pranoi një ofertë prej 259 milionë paundësh për francezin nga Al-Hilal.

18-herë kampionët sauditë i kanë ofruar gjithashtu superyllit një marrëveshje mahnitëse me vlerë 600 milionë paund në vit, e cila do ta bënte atë yllin më të paguar të sportit të të gjitha kohërave.

Dhe shpenzimet nuk do të ndalen me kaq me Jacobs që raporton se Neymar dhe Luka Modric janë shënjestruar gjithashtu këtë verë.

Raportet thonë se Neymar mund të fitonte 172 milionë paund në vit nëse do të kalonte, me Al-Hilal që përflitet se po planifikonte një ofertë prej 38 milionë paund për brazilianin.

Al-Hilal synoi gjithashtu Modric në një marrëveshje prej 170 milionë paund dhe ata mund të bëjnë një lëvizje ambicioze për Robert Lewandowski vitin e ardhshëm.

Lewandowski zbuloi se nuk po mendon të transferohet në Arabinë Saudite këtë verë, duke iu bashkuar Son Heung-min, Romelu Lukaku dhe Jamie Vardy në atë qëndrim.

Megjithatë, disa emra të mëdhenj janë në prag të arritjes, duke përfshirë yllin e Manchester City, Riyad Mahrez, i cili do të përfundojë një transferim prej 30 milionë paundësh te Al-Ahli, pasi ra dakord për një kontratë 500,000 paund në javë.

Shoku i tij i skuadrës Bernardo Silva është gjithashtu i kërkuar nga Al-Hilal dhe mund të fitojë 41 milionë paund në vit në Arabinë Saudite. Portugezi mund të ndjekë gjurmët e lojtarëve të shumtë të Premier League që kanë vendosur të kalojnë në Lindjen e Mesme.

Yjet e Chelseat, Edouard Mendy dhe Kalidou Kouliably i janë bashkuar respektivisht Al-Ahli dhe Al-Hilal, ndërsa bashkëlojtari i tyre Thiago Silva ka tërhequr gjithashtu interes nga liga.

Mbrojtësi i Manchester United, Alex Telles konfirmoi kalimin e tij prej 4 milionë paundësh te Al-Nassr javën e kaluar, ku do t’i bashkohet Cristiano Ronaldo-s.

Ndërsa Karim Benzema është një nga lojtarët të profilit të lartë që kaloi në Mbretërinë e Bashkuar pasi ra dakord për një kontratë 342 milionë paund me Al-Ittihad. Skuadër e cila afroi falas N’Golo Kante nga Chelsea.

Lëvizje si Jordan Henderson, Fabinho dhe Allan Saint-Maximin po i afrohen lëvizjeve të suksesshme me këtë të fundit që do të largohet nga Newcastle për 40 milionë paund. Albanian Post

