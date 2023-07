Ronela Hajati po bëhet nuse?

Këngëtarja Ronela Hajati në fotot e fundit është shfaqur e veshur krejt ndryshe nga ajo çka kemi parë.

Pak orë ka publikua një ‘Instastory’ ku shihet e veshur në fustan nusërie.

Fansat aluduan se mos do ketë dasëm nga vetë këngëtarja, por ketë e mohoj Hajati.

Ajo më pas ka treguar se shumë shpejtë do të publikoj projektin e ri, të titulluar “Si ke mujt”.

Në këtë klip duket se ajo do të martohet me zor, pasi shfaqet e mërzitur dhe me lot në sy.