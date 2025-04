Sahit F. Osmani

Po të shkruaj me dorën e zemrës

Fjalët që dalin nga ngrohtësia e shpirtit

Letrën e bardhë do ta mbushin si lulet me aromë dhe blerim

Duke kapërcyer heshtje dhe harrim

Fjalët janë të pakapshme kur ndizen

Ylber i dhimbjes harmonizon ngjyrat

Që të japin imazhin tënd mbushur me dashuri

Dhe me frymën e flaktë që del prej qenies sime

E shtrenjtë dhe e shenjtë që shkakton dhimbje

Lapsin duke shtrënguar t? përcjellë frymën time

Ta shkurtoj largësinë t’i afrohem lumturisë

N’perëndim të diellit ,rrezet duke u fikur

Kam ndenjur pa fjetur nga kujtimet

Më rëndonte në shpirt peshë e dashurisë

Më rrëmbente etja pranë gurrës pa ujë

Si curril më dukeshin vargjet që t’i shkrova në letër…!