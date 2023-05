Pochettino kërkon Martinez-in për të rindërtuar ekipin e Chelsea-t

Chelsea ka rënë dakord për kushtet me Mauricio Pochettino për t’u bërë trajneri i ri i klubit, sipas medias amerikane, ESPN, dhe ndërsa një kontratë ende nuk është nënshkruar, opsionet e transferimit për këtë verë tashmë po diskutohen.

Sipas Daily Mail, blutë do të nënshkruajnë me një sulmues, mesfushor dhe portier, duke shkarkuar edhe lojtarë për të balancuar financat.

Lautaro Martinez i Inter-it shihet si nënshkrimi më i mundshëm i sulmuesit, me çdo lëvizje për asin me çmim të lartë të Napolit, Victor Osimhen, ka të ngjarë të jetë problematike, pasi Chelsea tashmë është angazhuar privatisht për nënshkrimin e Christopher Nkunku nga RB Leipzig për 63 milionë funte.

Duke parë mesfushën, Chelsea ende dëshiron kapitenin e West Ham United, Declan Rice, por do të përballet me konkurrencën nga Arsenali, ndërsa ata i janë bashkuar Liverpool-it për të parë Alexis Mac Allister të Brighton & Hove Albion. Një tjetër fitues i Kupës së Botës argjentinase, portieri i Aston Villas, Emiliano Martinez, është gjithashtu një opsion.

Ka pasur shumë biseda rreth të ardhmes së Mason Mount në Chelsea me kontratën e tij që përfundon në vitin 2024, dhe Pochettino do të synojë të bindë mesfushorin të qëndrojë, ndërsa ai gjithashtu do të flasë me Romelu Lukakun, i cili është i huazuar në Inter, për të përcaktuar nëse sulmuesi mund të jetë pjesë e skuadrës së Chelseat sezonin e ardhshëm.

Pochettino do të sjellë asistentin Jesus Perez dhe ekipin e tij të zakonshëm trajner në Stamford Bridge, por nuk do të fillojë zyrtarisht në rolin e tij të ri deri në fund të sezonit. Albanian Post