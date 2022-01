Poezi nga Jim Morrison

Afër derës së banesës

Më 3 janar, afër derës së banesës së tij,

Nietzsche pa karrocierin se si e rrihte me kamxhik kalin.

Ai me dy duart përqafoi kalin dhe ia krisi vajit,

duke shënuar orën e parë të çmendurisë së vet.

Si student qëllimisht ishte infektuar me sifilis –

kurvave ua ekzekutonte Wagnerin në piano – dhe kësisoj

gjatë gjithë jetës së lume mbajti me vete embrionin e kaosit. Kur në fund humbi shpresën se do të mishëronte me fjalë krejt

botën e vet të mendimit, ai u lejoi atyre forcave të depërtojnë nëpër të dhe t’ia shkatërrojnë qelizat e trurit të tij.

Ama jo para se ta kurorëzonte filozofinë e vet

me aktin e fundit simbolik – kapitullin e fundit të filozofisë së vet – dhe u martua me atë akt dhe me kafshën përgjithmonë.

***

Sot të gjitha kabinat për projektim ndërtohen prej çelikut.

A e ndalon teatri dritën apo e përkrah errësirën?

Ledhatimi

Mund ta gëzosh jetën nga largësia.

Mund t’i shikosh gjërat ama s’mund t’i shijosh.

Mund ta ledhatosh nënën sall me sy.

I

A janë këta miqtë tanë

që garojnë dhe dridhen

lugjeve të qeta të parlamentit?

Im bir nuk do të vdesë në luftë.

Ai do të kthehet

tha me zë të topitur peshkatari i katundit nga

Orienti.

Herën e fundit pate thënë

se kjo ishte e vetmja mënyrë

zëri i vashës shtalb.

Qeverisja dhe të folurit

infektuan xhunglat

e blerta.

Konsultoje orakullin

përroin e sertë

zvarritu

ata jetojnë nga uji i shiut.

Dashuri majmunësh

çift mantre

prodhues brendi.

Ishuj helmues

helm

merre këtë kokrrizë të vocërr

të zhardhokut

nga bregu jugor

një mrekulli e çuditshme

do të të gjejë

Helikopteri shkrepëtoi

një prekje e butonit dhe mbushja e sigurt e eksplozivit

liroi bombat me sahat

në vendet lebroze

të shkretuara nga uria

dhe këmbëngulja në ligj.

Të lutem

tregona kokën tënde sukullare

dhe sytë e buzëqeshur të mbushur me lym

të qetë gjatë hapjes së zjarrit

këmishën e mëndafshtë të luluar

që t’i vë në dukje sytë e shkathtë

si merimangë, surratin

e largët rrenës.

Eja, ti e përvuajtura

ta shijosh jetën

tashmë si grua

e heshtur, e harbuar, e dalldisur

e shfrenuar, e bëshme dhe qullashe.

Pas saj ngarendin si pas tokës së premtuar

legjione lapërdharësh tutkun

në marshim.

Ç’po ngjet me sjelljet tua

atje në shkretëtirën e rrahur nga

dielli

galaksi të pakufishme të pluhurit

gjemba kaktusi, rruaza

gurë të zbardhur, shishe

dhe automobila të ndryshkur, të lënë mënjanë

për përpunim të mëvonshëm.

Ai i sapoardhuri, ushtar-udhëtar nëpër kohë

mezi që u përbirua

nëpër gërmadhat

e qytetit të dikurshëm hijerëndë, e tash

është bërë qesharak me mi kanalizimesh

dhe insekte që kanë gjetur aty strehim.

Ai jeton në automobila

kalon kotnasikoti nëpër shkollat e breshtura

dhe nuk gjen vend në hijet e dëgjesës.

Kujdestarët janë të heshtur

kullat roje madhështore prej zhavorri

të neveritshme në plazhin në drejtim të perëndimit

aq të lodhura nga vëzhgimi

po të kishte mbetur sall një kalë

për të kalëruar nëpër djerrinë

qenin me vete

për t’i nuhatur mishrat-vashat

të lidhura me vargonj për shtylla publike.

S’ka më zënka në krevate

natën errësira digjet.

I ke zgurdulluar sytë në sallonet e qytetit

ku një grua

me rrobë evropiane

vallëzon valset madhështore

kjo do të ishte zbavitëse

për ta qeverisur shkretëtirën.

II

Palmë ngjyrë qershie

Brigje të frikshme

dhe më shumë

dhe shumë më shumë

Këtë e dimë

se të gjithë janë të lirë

në librat

shkollorë të të pafalshmëve

Buzëqeshje të rreme

vështirësi të pabesueshme vuajnë

ata që mezi ia dalin

të rrojnë

Ama e gjitha do të kalojë

shtrihu në barin e gjelbër

dhe buzëqesh, dhe përsiat, dhe kundro

ngjashmërinë e saj të shtruar

me Mbretëreshën-matkën

e cila duket

se ka rënë në dashuri

me kalorësin.

Epo, a nuk është e këndshme

Zotëri, a nuk është kjo njohuri

me një shikim të pakujdesshëm kryeneç

prapa shpatullave

24 korrik 1968,

Los Anxhelos, Shtetet e Bashkuara, Havai

Shamani

Në seancë, shamani printe. Një panik i ndjeshëm qëllimisht

i yshtur përmes drogës, këngëve, kërcimit, hedh shamanin në trans. Me zë të ndryshuar, me lëvizje të ngërçta.

Ai sillet si i marrë. Këta histerikë profesionistë, të zgjedhur

pikërisht për shkak të prirjeve të tyre psikotike,

dikur ishin të nderuar. Ata ndërmjetësonin

ndërmjet njeriut dhe botës shpirtërore. Udhëtimet e

tyre mendore formuan thelbin e jetës religjioze të fisit.

Lehja e tmerrshme

Çakall, po i nuhatim mbijetuesit e karvanëve.

Po i korrim të lashtat e përgjakshme në fushat e luftës.

Mishi i cilësdo kufomë u bënë mirë barqeve tona bosh.

Uria na shtyn të ndjekim erën kundërmuese.

O i huaj, o udhëtar

vështroji sytë tanë dhe sqaroje

lehjen e tmerrshme të qenve të lashtë.

Shërimi i sëmundjes

Parimi i seancës: ta shërosh sëmundjen. Njëfarë disponimi

do të mund ta kaplonte një popull të ngarkuar me ngjarje

historike ose që është duke vdekur në një mjedis të qelbur.

Ata kërkojnë çlirim nga dënimi, vdekja, tuta. Pretendojnë

që t’i pushtojë ndonjë gjë, që të vizitohen nga zotat dhe fuqitë,

ta rifitojnë burimin e jetës nga demonët. Ilaçi përkoqet nga ekstaza.

Shëroje sëmundjen ose parandaloje ardhjen e saj, këndelli të

sëmurët dhe rizotëroje prenë, shpirtin.

