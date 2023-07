Poezi nga Sadik Idrizi

Sadik Idrizi, për shumë kohë profesor i filologjisë dhe zëvendësrektor i universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit, përveç shumë studimeve në fushën e filologjisë, ka botuar edhe disa vëllime me poezi, tregime, ese. Ka përkthyer romane e vepra studimore nga shqipja në boshnjakisht. Duke qenë me origjinë nga Gora e Prizrenit, ai shkruan në gjuhën boshnjake dhe në të folmen e Gorës. Poezitë që po botojmë janë marrë nga vëllimi i tij i fundit poetik “LËMI”, botuar nga shtëpia botuese UTILIS e Prizrenit.

Përktheu nga boshnjakishtja: Namik Dokle

MBAS TEJE

në Gorën e braktisur

heshtin dimrat e lodhur

dhe rëndshëm zvarriten

borërat si velenxë e leshtë

mbulojnë

turpin tonë

pranvera s’ka ndërmend

as fytyrë

për të buzëqeshur

vitet hanë veten n’boshllëk

mbështjellur në bërmajë

mbas teje

çdo gjë e bukur humb

gëzimi dhe buzëqeshja

përjetësisht të përzënë

mbas teje

dhe koh’ e Perendisë

prej nesh u arratis

P E N E L O P A

në rrugën time

dimri nuk lëviz

kohë e flliqtë

çdo gjë baltosur

tym dhe hi pa ngjyrë

ditë pas dite

me tokën e Zotit

bisedoj

vit pas viti

mes nesh pyje më të lartë

prej Jugut

ikin bukuritë dhe njerëzit

dridhem frike

të të gëzohem

e si dikur të të pres

shpesh e më shpesh

në Itakë

mendja m’fluturon

me ç’dashuri

njëzetë vite t’gjata

ruajti besën

Penelopa

dhe lavdimadhe priti

Odisenë

PLUHURNAJË

çudi që po t’shkruaj

por dhe më shumë

që m’erdhi letra jote

gjithçka ashtu rrejshëm

në jetën tonë

pluhnajë e trashë

prapshtuar gjithçka

barrët e hijeve t’hallkut

zvarrisim pas vetes

dhe vitet tona

krimba kanë zënë

ti fillikat në Veri

dhe poshtë në Jug

fillikat dhe unë

mes nesh koha bosh

dhe qielli pa anë

veç të përjetëshmet dhembka

rriten çdo ditë

mbi fatin tonë

ndërsehen

A KE KOHË

a ke kohë

t’i ikësh kësaj bote

dhe yjet t’i takosh

a ke kohë

të shpërngulesh në ëndërr

dhe t’fluturosh në Jug

a ke kohë

një imtë t’jesh vetvetja

dhe të mashtrosh largësinë

a ke kohë

t’humbasësh mes qiellit

dhe Hënën tonë ta gjesh

a ke kohë

kur të çmendet dimri

të ngrihesh me gjelat e parë

dhe mëngjesin

bashkë ta presim

thuaj të vërtetën

a ke kohë…

MOS U NXITO

mos u nxito

vallë s’e shikon

vjeshtën

tek zhvishet ngadalë

mos u nxito

a s’po dëgjon

vetë nata

shurdhane ka mbetë

mos u nxito

në këtë Botë të rrejshme

ndryshojnë

vetëm ngjyrat

FTUA-FLORI

këtë natë

gjithçka po m’duket lojë

dhe era lehtë fërfërin

sonte n’shpirtin e ligshtuar

u poqën t’parat dredhëza

këtë natë

s’po rroj për vete

dhe gjumi arratiset

këtë natë

qielli n’terrnajë

yjeve rrugën ka mshelë

këtë natë

oborret porta jote

kyçur me dry të rëndë

këtë natë kush e di

cili vallë u merr erë

ftuaflorinjve të tu

këtë natë

malli i vjetër m’rëndon

zjarrmi në zemër

këtë natë

sa herë t’kujtoj

mornicash dridhem

NË KOHË TË LIGË

egërshëm sulen qentë

në tokën e babës

e në agshol

bora shpirtin ma lidh

kohë e murrëtyer

dhe jemi shumë larg

s’na shkon ndërmend

të trashëgohemi

e bashkë të gëzojmë

gaboj

dhe shumë rrallë të shkruaj

por mirë e di

humbasim të vrarë

nga pritja në shkretí

në kohë të ligë

lajme të rralla nga ti

dhe vite të ngrirë

ngarkuar me dyshime

rreshtohen marrëzisht

nëpër kohë të ligë

kohë e pakohë

nga Veriu në Jug

kalojnë ditë apokalipsi

TË FSHIHESH

të fshihesh mes natës

vështirë nuk është

veç një grimëherë

dhe me hap të lehtë

drenushe

të duhen sytë e qeshur

nëpër shi të butë

me ylber pranvere

të duhet një shpirt

n’lulnajat e qershive

n’Ogradën anëlumit

të duhet një zemër

e hapur si qielli

dhe krahët e shtrirë

drejt atij

që di të të pres

të përvidhesh mes natës

dhe t’humbësh diku

në terr

asgjë më shumë

s’të duhet

LUMNIM

lum ai

që shelgun zbukurues

te porta jote

do ta vejë

lum edhe lajmsi

kafen që do pijë

lum ai

që masën do të marrë

për rrobat e nusnisë

lum pragu

kur ta kapërcesh

e t’bëhesh zojë shtëpie

lum ai

që do t’i nusërosh

me faqet zbukuruar

lum shaminë kush do ta ngrejë

e të të kap për dore

lum buka

që do puthësh

dhe vjehrra që do kesh

lum djepi

dhe kërthija në prehër

që s’pari do tundësh

lum karafili

në kopësht

që do vaditësh dhe erëmosh

lum edhe unë

dhe tejet lumturisht

në mendje dhe në ëndërr

deri n’çast të fundit

kur vdekja të na ndajë

DITËT

ditë

krejt ndryshe

në anë t’livadhit kositur

n’zbardhim pa dalë drita

kalëroj kuaj t’egër

ditë si të tjerat

zjarrmi në shpirt

valle e mshelme n’kujtime

sa shpesh po harroj

a thua jam në vete

ditë

krejt ndryshe

m’vërtitet në krye

pranvera

e zjarri po ikin

ditë

kur mësohem

me vetminë

dhe me ajër dehem

ditë si të tjerat

kur etja më djeg

veç afër të të kem

dhe dhimbjen

të ma ëmbëltosh

dita

ajo ditë

kur do të mundnim…

UJË I SHQETÉSUAR

dashuria

ujë i gjallë

i shqetësuar

dikur

loti në sy

dikur

burim bjeshke

shpesh borë

dhe akull

në pritje

të diellit të pranverës

ndonjëherë

avull në re të largëta

terrton

shpesh në lule vesë

në barin e shkelur

e ndonjëherë

përvlon në damarë

dhe në vlim të gjakut

dashuria

ujë i gjallë

kurrë i qetë

NË VARRIN E XHEMULES

n’varrezat e Shishtavecit

mbikrejsat

dhe shenjat e bardha

në qiell

ngulur

nëpër barishtet

kurrë të kositura

me sy dhe zemër

varrin e Xhemules

kërkoj

qysh se u bë bota

e deri n’ditë të fundit

përmallimi

dhe emri

i paparë

në kllanik

dy gurë t’lëmuem

të shplarë

pa emër pa datë

jeta dhe meraku

të pakyçur

me dy numra

në mermer të varrit

anë djerrinave t’Shishtavecit

dhe stomeve t’ferrishtë

varrin e Xhemules

erdha të shoh

për dy shpirtra të vuajtur

të coptuar

bëj një lutje

dhe hesht

HIJE MËSHTEKNE

sa gjëra të fshehta

varrosur nën dhe

për ibret

e kurrë të marrme vesh

dashuri të panumërta

të humbura

nëpër udhë

nga shpirti

deri në varr

shumë fjalë drithëruese

shtrëngohen në fyt

dhe nëpër gjuhë

përvëlohen

sa pyetje

n’kët’ jetë të rrejshme

hije të thyera

mbi degë mështekne

tunden

KUR HESHT

dhe kur hesht mendueshëm

askush më mirë

s’të kupton

dhe kur je përgjumësh

një vend për mua

në ëndërr e ruan

dhe kur ngutesh turrshëm

askujt më shpejt

nuk i shkon

dhe kur netëve pret

zhytur n’terrnajë

askush më qartë s’të sheh

dhe kur hesht mendueshëm

për gjithçka atëbotë

më shumë tregon

NXIT QIELLIN

me lutje po e ysht

qiellin e përhimtë

të hapet

të pres dallëndyshet

me mallkim po e nxit

lumin e bjeshkës

të heshtë

deri sa t’vijë vera

me heshtje po ysht

netët e kadifejta

të mos hutohen

pas yjesh gënjeshtarë

me dashuri

më nxit dhe mua

kurrë të mos harroj

këngët tona

dhe sytë me ngjyrë pranvere

ÇKA NËSE PRANVERA

MERR TËRTHUER

çka nëse pranvera merr tërthuer

dhe në kohë nuk arrin

çka nëse rrugën humbet

nëpër borë e mjegull

deri n’Gorën e përvëluar

çka nëse lulet e saj

nuk çelin petalet

çka nëse shiu s’pikon

dhe s’çelin

qershijat

çka nëse qyqja s’kukatë

mbi degë e livadhe

çka sikur dallëndyshet

të lodhme

çerdhet e vjetra

nuk i gjejnë

çka nëse vajzat dhe djemtë

lëmeken

në rrugë e në gardhe

në pritje të natës

atnë lumit të fryrë

çka n’se pranvera s’bufton

dhe në kohë nuk arrin

çka n’se puhiza nuk fryn

dhe shpirtërat e lënduar

s’i përkëdhel

çka n’se pranvera kthehet

dhe askush

nuk e pret