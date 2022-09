Pogba do të operohet, pritet të mungojë gjatë

Mesfushori i Juventusit, Paul Pogba, do t’i nënshtrohet një operacioni në menisk, pasi trajtimi konservativ nuk i funksionoi.

Reprezentuesi francez ishte stërvitur në fushë dje dhe sot, por rezultatet e trajtimit konservativ të ndjekur gjatë muajit të fundit nuk ishin të kënaqshme, ndaj Zonja e Vjetër tashmë ka vendosur të shkojë për operacion.

Sky Sport Italia, Gazzetta dhe Sportmediaset raportojnë se ish-mesfushori i Manchester United është tashmë nën presion.

Sipas Sky Sport Italia, ai do të qëndrojë jashtë fushës për gjashtë javë të tjera, por Juventus do të konfirmojë kohën e rikuperimit me një deklaratë zyrtare sot.

Ish-ylli i Manchester United ishte përjashtuar për pesë javë në fillim të muajit, por Juventus dhe lojtari zgjodhën një trajtim konservativ që nuk funksionoi.

Pogba u kthye në Juventus në një transferim të lirë nga Manchester United këtë verë, por ende nuk ka bërë debutimin e tij të dytë me Zonjën e Vjetër.