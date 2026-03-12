Policia heton një rast dhunimi në Rahovec, i dyshuari në arrati

Një rast i dhunimit është raportuar të ketë ndodhur pasditen e së mërkurës në Rahovec.
“Është raportuar se viktima femër kosovare është dhunuar nga i dyshuari mashkull kosovar”, thotë policia në raportin 24-orësh, transmeton Klankosova.tv.
Organet e rendit bëjnë me dije se i dyshuari aktualisht ndodhet në arrati, ndërsa rasti është duke u hetuar.
