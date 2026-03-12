11.5 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
Policia heton një rast dhunimi në Rahovec, i dyshuari në arrati

By admin

Një rast i dhunimit është raportuar të ketë ndodhur pasditen e së mërkurës në Rahovec.

“Është raportuar se viktima femër kosovare është dhunuar nga i dyshuari mashkull kosovar”, thotë policia në raportin 24-orësh, transmeton Klankosova.tv.

Organet e rendit bëjnë me dije se i dyshuari aktualisht ndodhet në arrati, ndërsa rasti është duke u hetuar.

