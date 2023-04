Policia italiane arreston 4 persona për vjedhjen e orës së Leclerc

Policia italiane ka arrestuar katër persona të kërkuar në lidhje me vjedhjen e një ore luksoze nga piloti i Ferrari-t në Formula 1, Charles Leclerc vitin e kaluar.

Përmes një komunikate, policia ka bërë me dije se gjatë bastisjes në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve kanë gjetur dy “orë me vlerë, prejardhja e të cilave do të hetohet më tej”.

Leclerc, i cili është nga Monte Carlo, iu vodh ora ekskluzive Richard Mille nga kyçi i dorës në vendpushimin bregdetar italian të Viareggio prillin e kaluar.

Vjedhja ndodhi kur drejtuesit të Formula 1 iu afruan dy persona të veshur me helmeta motorrike, të cilët i kërkuan një selfie.

Sakaq, një burim hetimor për “Reuters” ka thënë se nuk ishte ende e mundur të thuhet nëse ndonjëra nga orët e gjetura ishte ajo e vjedhur nga Leclerc. Albanian Post