Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Zyrtarë policorë vizituan sot ShFMU “Mushnikova” në fshatin Mushnikovë të Prizrenit, ku zhvilluan një ligjëratë për nxënësit e klasës së tretë dhe të katërt mbi temën “Si të lëvizim të sigurtë në rrugë”.
Drejtori i shkollës, Sedat Bajrami, bëri të ditur se gjatë vizitës, zyrtarët policorë u dhanë nxënësve këshilla praktike për shmangien e rreziqeve në trafik dhe për mënyrat se si të jenë më të vëmendshëm në lëvizjet e tyre të përditshme
Ky aktivitet është pjesë e angazhimit të Policisë së Kosovës për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve mbi sigurinë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve.
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren