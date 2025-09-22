26.8 C
Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

By admin

Zyrtarë policorë vizituan sot ShFMU “Mushnikova” në fshatin Mushnikovë të Prizrenit, ku zhvilluan një ligjëratë për nxënësit e klasës së tretë dhe të katërt mbi temën “Si të lëvizim të sigurtë në rrugë”.

Drejtori i shkollës, Sedat Bajrami, bëri të ditur se gjatë vizitës, zyrtarët policorë u dhanë nxënësve këshilla praktike për shmangien e rreziqeve në trafik dhe për mënyrat se si të jenë më të vëmendshëm në lëvizjet e tyre të përditshme

Ky aktivitet është pjesë e angazhimit të Policisë së Kosovës për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve mbi sigurinë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve.

