Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Parkimet e parregullta vazhdojnë të mbeten një ndër sfidat kryesore për qytetin e Prizrenit. Ato pengojnë qarkullimin normal të automjeteve dhe këmbësorëve, duke krijuar shpesh situata të rrezikshme për sigurinë publike.

Për të adresuar këtë problem, sot më 27.02.2026, në intervalin kohor 10:00–12:00, patrullat e Stacioneve Policore Prizren, Prizren-Veri dhe Njësisë për Rregullimin e Komunikacionit Rrugor zhvilluan një aksion të koordinuar kundër parkimeve të parregullta, kryesisht në qendër të qytetit.

Gjatë këtij aksioni dyorësh, janë shqiptuar gjithsej 106 gjoba për shkelje të rregullave të parkimit.

“Respektimi i rregullave të komunikacionit është çelësi për një qytet më të sigurt dhe më të rregullt. Ftojmë të gjithë qytetarët që të kontribuojnë me sjellje të përgjegjshme në rrugë, sepse vetëm së bashku mund të ndërtojmë një Prizren më të qetë dhe më të bukur për të gjithë”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Autoritetet kanë paralajmëruar se kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim rritjen e rendit dhe sigurisë në komunikacion.

