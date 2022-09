Policia në Prizren ndalon një person të dënuar me një vit e 25 ditë burg

Me 23 shtator 2022, policia në Prizren ka ndaluar një person të kërkuar me urdhër arrest të gjykatës i cili me aktgjykim të plotfuqishëm ishte i dënuar me burg me kohëzgjatje një vit e 25 ditë.

Njoftimi i plotë:

Prizren, 25 Shtator 2022-Stacioni Policor Prizren ka shtuar aktivitet për realizimin e urdhëresave të gjykatës , kështu që në kuadër të këtyre aktiviteteve me datë 23 shtator 2022, ka arrit që të ndaloj një person të kërkuar më urdhër arrest të gjykatës i cili me aktgjykim të plotfuqishëm ishte i dënuar me burg me kohëzgjatje një vit e 25 ditë , për veprat penale Vjedhje e rëndë.

I ndaluari pas përfundimit të procedurave administrativë dërgohet në Burgun e Prishtinës për vuajtje të dënimit.

Vetëm gjatë javës së fundit Stacioni Policor Prizren ka arrit të realizoj 41 urdhëresa të gjykatës, ndërsa Drejtoria Rajonale në Prizren ka realizuar gjithsej 59.

Në ditët në vazhdim gjithashtu do të vazhdohet të punohet me intensitet të shtuar për realizimin e ardhëseve të gjykatës jo vetëm nga Stacioni Policor Prizren por nga të gjitha stacionet Policore të Drejtorisë Rajonale në Prizren.