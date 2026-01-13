1.8 C
Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

By admin

Një person ka vdekur të hënën pasdite në Prizren, ka bërë të ditur Policia e Kosovës.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktima ishte dërguar në emergjencën e Spitalit të Prizrenit pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e tij.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.

Rasti është iniciuar nga autoritetet si “Hetim i vdekjes”.

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

