Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Policia e Kosovës, konkretisht Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor (NJRTRR) në Prizren, është pajisur me një automjet të ri me radar mobil.
Më datë 20.08.2025, nga ora 09:00 deri në 10:15, patrulla e njëjtë ka bërë të ditur se ka organizuar një pikë kontrolli me veturë të pajisur me radar mobil në rrugën Prizren– Prevallë.
Policia e Kosovës apelon për respektim të rregullave të komunikacionit dhe njofton se kontrollet me radar mobil do të vazhdojnë në mënyrë të rregullt në zonat me rrezikshmëri të lartë.
