Policia publikon fotografinë e të dyshuarit për vrasjen në Prizren

Policia e Kosovës e ka shpallur në kërkim dhe ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Aziz Gashit, të dyshuar për vrasjen e Beqir Morinës, në Prizren të dielën.

Policia ka thënë se ka pranuar sot autorizimin nga Prokuroria Themelore në Prizren për -publikimin e fotografisë së të dyshuarit.

Reklamë RENELUAL TAHIRI prezenton tipet e banesave në kompleksin “Green Avenue” Blloku B ! Për më shumë informata na vizitoni në pikën tonë të shitjes përballë ‘Premium Park Hotel”. Si dhe mund të na kontaktoni: +383 44 128 112 ; +383 49 613 613 info@renelualtahiri.com www.renelualtahiri.com Kliko videon https://fb.watch/mjLbiAFWad/

Aziz Gashi dyshohet se të dielën pasdite, pas një mosmarrëveshje që kishte pasur me viktimën Beqir Morina, ka shtënë me armë zjarri në drejtim të tij. Si pasojë e plagëve të marra Morina ka vdekur.

I dyshuari ndodhet në arrati dhe policia ka thënë se ndalimi i tij është me shkallë të lartë të rrezikshmërisë.

“Jane njoftuar te gjitha pikat kufitare dhe Stacionet Policore ne nivel vendi ngase i dyshuari dyshohet te jete i armatosur dhe ndalimi i te njejtit eshte me shkalle te larte te rrezikshmerise”, thuhet në njoftimin e policisë.

Njoftimi:

Kerkohet i dyshuari per rast “Vrasje”

Prizren, 04 Shtator 2023

Lidhur me rastin “ Vrasje “ te dates se djeshme 03.09.2023 te ndodhur ne Rr.” Qerqiz Topulli “ ne Lagjen Arbane te Prizrenit , nga ana e njesiteve policore relevante jane ndermarre te gjitha veprimet e duhura procedurale hetimore e ligjore.

I dyshuari i rastit Aziz ( Hashim ) Gashi ,dtl.05.07.1972,i cili pas vepres se kryer eshte larguar nga vendi i ngjarjes ne drejtim te panjohur ,perkunder perpjekjeve te bera ende nuk eshte arrite qe te lokalizohet vendqendrimi i tije .

Jane njoftuar te gjitha pikat kufitare dhe Stacionet Policore ne nivel vendi ngase i dyshuari dyshohet te jete i armatosur dhe ndalimi i te njejtit eshte me shkalle te larte te rrezikshmerise.

Me qellim te lokalizimit te venqendrimit te te dyshuarit dhe te arrestimit te tije sa me te shpejte ,nga ana e Prokurorise Themelore te Prizrenit leshohet Autorizim per publikimin e fotografise se te dyshuarit .

Kerkohet ndihme e te gjitha mediave dhe qytetareve qe per qfredo informate per vendndodhjen e te dyshuarit te njoftohet ne Stacionin me te afert policor ne menyre qe te behet arrestimi i te dyshuarit dhe te mundesohet sa me pare zbatimi efikas i procedurave te metejme ligjore.