Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 2147 gjoba në trafik.
Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente në trafikun rrugor, 1 Aksident trafiku me fatalitet, 15 kanë qenë me lëndime, ndërsa 42 me dëme materiale.
Policia njofton se janë arrestuar 15 persona, ndërkaq 12 të tjerë janë dërguar në mbajtje.
