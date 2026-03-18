Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka nxjerr statistikat e përgjithshme të 24-orëve të fundit.

Sipas të dhënave të policisë, gjatë 24 orëshit të datës 17.03.2026, u shqiptuan 2 mijë e 496 gjoba për kundërvajtje në trafik.
Një aksident komunikacioni ka përfunduar me fatalitet.

Ndërsa janë raportuar 39 aksidente me dëme materiale dhe 29 aksidente me të lënduar.

Si pasojë e aksioneve policore janë arrestuar 9 persona gjatë 24 orëve.

Policia ka njoftuar se ka dërguar 5 persona në mbajtje.

