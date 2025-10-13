Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës Botërore të Postës, Zyrës Postare Prizren 1 i është dhuruar një atmosferë e veçantë, ku fëmijët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës fillore “Mati Logoreci” u mirëpritën për një vizitë edukative dhe interaktive.
Menaxheri i Postës së Kosovës për Regjionin e Prizrenit, Liri Ramadani, së bashku me ekipin e tij, u kujdes që të vegjlit të njihen nga afër me funksionimin e shërbimeve postare, duke përfshirë edhe historikun e Postës së Kosovës, me theks të veçantë në kontributin e saj në qytetin e Prizrenit.
“Vogëlushët e parashkollorës dhe nxënësit e ciklit fillor treguan interesim të jashtëzakonshëm, duke bërë pyetje mbresëlënëse që reflektonin kureshtje, kreativitet dhe dëshirë për të mësuar më shumë rreth sistemit postar”, shkruan Ramadani në Facebook.
Pranë shtandit të Postës, fëmijët patën mundësinë të provojnë rolin e sportelistit dhe postierit, duke përjetuar një eksperiencë edukative dhe argëtuese që i afron më shumë me institucionet publike dhe shërbimet që ato ofrojnë.
Ky aktivitet është pjesë e përpjekjeve të Postës së Kosovës për të ndërtuar ura komunikimi për të promovuar edukimin qytetar që në moshë të hershme./PP/