Pozitiv në testin antidoping, fati i Pogba vendoset në janar 2024

Kërkesa për skualifikim nga Prokuroria Antidoping mbërriti dhe sigurisht që nuk solli asnjë të paditur më herët për Paul Pogba dhe Juventus-in. Katër vite pezullim nga futbolli i luajtur.

Katër vite larg fushës për francezin do të nënkuptonte fundin e karrierës së tij, pasi ai është në moshën 30-vjeçare. Por avokatët e mesfushorit synojnë të dalin nga kjo çështje me dënimin më të ulët të mundshëm, ndaj dhe u vendos që të përballet me gjyqin dhe të mos i drejtohet marrëveshje për pranimin e fajësisë.

Siç raportohet në edicionin e sotëm të “La Gazzetta dello Sport”, teksa Juve po vlerëson zgjidhjen e kontratës, padyshim në rast të një skualifikimi të gjatë, avokatët e francezit po studiojnë lëvizjet e radhës mes fazave të ndryshme me të cilat futbollisti do të duhet të përballet më parë. Dënimi duhet të mbërrijë në gjysmën e dytë të janarit 2024.

Muajt ??e fundit, sipas lajmeve nga Italia, prokuroria e antidopingut, e koordinuar nga prokurori Pierfrancesco Laviani, ka kryer punën e saj në fshehtësi maksimale, duke shqyrtuar çështjen dhe duke analizuar dosjet e mbrojtjes të siguruara nga avokatët e Pogba. Me shumë mundësi kishte një fazë fillestare të marrëveshjes për pranimin e fajësisë, por me sa duket kjo rrugë nuk ka çuar në një marrëveshje dhe ja ku është gjyqi.

Edhe pse fillimisht ishte shfaqur mundësia e një seance të vetme para Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS), kjo kërkon dritën jeshile nga Wada dhe Nado Italia, përkatësisht organizata ndërkombëtare dhe kombëtare e dopingut. Megjithatë, kjo kërkesë me sa duket nuk u dërgua kurrë nga mbrojtja e Pogba-s, edhe sepse Wada nuk ishte kurrë e hapur ndaj kësaj mundësie.

Tani topi është në duart e avokatëve të Pogba-s, të cilët do të duhet të demonstrojnë sesi francezi mori suplementin, që përmban substancën e ndaluar “Dhea”, ose dehidroepiandrosteron, të pavetëdijshëm për të shkuar kundër rregullave anti-doping.

Kjo do të përgjysmonte dënimin e kërkuar nga Prokuroria Antidoping, por avokatët e francezit synojnë një skualifikim minimal në përpjekje për të mos humbur kontratën e pasur deri në vitin 2026 me Juventus-in që kap vlerën e 8 milionë eurove neto në vit, edhe nëse tani ai merr pak më shumë se 2 mijë euro në muaj, minimumi i përcaktuar nga kontrata kolektive në rast pezullimi.

Në rast të një dënimi nga Gjykata Kombëtare Anti-Doping, gjyqi i Pogba mund të zvarritet në CAS, të cilin avokatët e francezit mund ta apelojnë nëse e konsiderojnë skualifikimin shumë të rëndë.