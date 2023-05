Presidenti i Al-Hilal thyen heshtjen për nënshkrimin e Messi-t

Skuadra saudite Al-Hilal është një nga më të interesuarat për të nënshkruar me Lionel Messi-n për sezonin e ardhshëm dhe po punon për të bindur argjentinasin me një ofertë miliona dollarëshe. Megjithatë ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare.

Në këtë skenar, presidenti i Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel, u pyet për ardhjen e mundshme të Messi-t në klubin e tij dhe ai donte të shmangte thellimin në këtë çështje.

“Mos më pyet për Messi-n, nuk do të jap asnjë lajm. Nëse del diçka zyrtare, do ta gjesh në departamentin e shtypit”, tha Fahad Bin Saad Bin Nafel, pasi u shpall kampion i Kupës së Mbretit në Arabinë Saudite pas fitores së Al-Hilal me penallti kundër Al-Wahda (1-1, 7-6).

Kështu, fjalët e Fahad Bin Saad Bin Nafel nuk bëjnë gjë tjetër veçse konfirmojnë se ende nuk ka asgjë të mbyllur mes Messi-t dhe Al-Hilal dhe se e ardhmja e argjentinasit është ende në ajër, me Barcelona-n që po punon për të rikthyer lojtarin më të mirë të të gjitha kohërave.Albanian Post