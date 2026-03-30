Presidentja Osmani dekoron SHKA “Malësorin” nga Gjonaj i Hasit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar me dekoratë presidenciale Shoqërinë Kulturo-Artistike “Malësori” nga Gjonaj i Hasit, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre gjysmëshekullor në pasurimin e jetës kulturore dhe ruajtjen e traditave kombëtare.

Kryetari i SHKA “Malësorit”, Haziz Hodaj tha se ky dekorim vjen si vlerësim për një rrugëtim të jashtëzakonshëm 50-vjeçar.

“SHKA “Malësori” u cilësua si një institucion kyç në promovimin dhe prezantimin e vlerave autentike të trashëgimisë sonë kulturore në skena kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha ai.

“Ky vlerësim është dëshmi e përkushtimit të pandërprerë të gjeneratave të tëra që, përmes këngës, valles dhe shpirtit artistik, kanë ruajtur identitetin dhe krenarinë tonë kombëtare ndër vite”.

Për dekada me radhë, ansambli nga Gjonaj i Hasit ka shërbyer si një urë lidhëse mes brezave, duke i mbajtur gjallë ritet dhe veshjet unike të zonës së Hasit. Ky nderim shtetëror hap një kapitull të ri krenarie për “Malësorin” dhe të gjithë banorët e Prizrenit, duke rikonfirmuar rëndësinë e artit në mbrojtjen e identitetit shqiptar./PrizrenPress.com/

Previous article
Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Më Shumë

Lajme

43 aksidente trafiku  brenda 24 orëve në Kosovë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur statistikat zyrtare për 24 orët e fundit, duke ofruar një pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen e sigurisë...
Fokus

Nisin punimet për rregullimin e rrugëve në lagjen “2 Korriku” në Prizren

Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, ka njoftuar se kanë nisur punimet për rregullimin e rrugëve dhe trotuareve në lagjen “2 Korriku”. Sipas tij, aktualisht po...

Bashkimi blindon vendin e dytë

Kujtohet Komandant Malisheva në 25-vjetorin e rënies

FC Prizreni reagon pas barazimit: Konteston arbitrimin dhe kërkon drejtësi në fushë

Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

I moshuari gjendet pa shenja jete në rrugë në Prizren – Policia kërkon ndihmë për identifikim

Arrestohet në Prizren një 50-vjeçar, ishte në kërkim dhe i dënuar për mashtrim

Liria lëshon fitoren në Istog

Gjenden mbetje të eshtrave në Rahovec, dyshohen se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Bashkimi triumfon në kryeqytet

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

Bashkimi kërkon fitoren e dytë në Play-off ndaj Prishtinës

Recidivisti suharekas: Sulmuesi i “mprehtë”, cak policinë (Video)

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

