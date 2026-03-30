Presidentja Osmani dekoron SHKA “Malësorin” nga Gjonaj i Hasit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar me dekoratë presidenciale Shoqërinë Kulturo-Artistike “Malësori” nga Gjonaj i Hasit, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre gjysmëshekullor në pasurimin e jetës kulturore dhe ruajtjen e traditave kombëtare.
Kryetari i SHKA “Malësorit”, Haziz Hodaj tha se ky dekorim vjen si vlerësim për një rrugëtim të jashtëzakonshëm 50-vjeçar.
“SHKA “Malësori” u cilësua si një institucion kyç në promovimin dhe prezantimin e vlerave autentike të trashëgimisë sonë kulturore në skena kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha ai.
“Ky vlerësim është dëshmi e përkushtimit të pandërprerë të gjeneratave të tëra që, përmes këngës, valles dhe shpirtit artistik, kanë ruajtur identitetin dhe krenarinë tonë kombëtare ndër vite”.
Për dekada me radhë, ansambli nga Gjonaj i Hasit ka shërbyer si një urë lidhëse mes brezave, duke i mbajtur gjallë ritet dhe veshjet unike të zonës së Hasit. Ky nderim shtetëror hap një kapitull të ri krenarie për “Malësorin” dhe të gjithë banorët e Prizrenit, duke rikonfirmuar rëndësinë e artit në mbrojtjen e identitetit shqiptar./PrizrenPress.com/
