Presidentja Osmani: Dragashi promovon diversitetin

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila po qëndron në Dragash, pas takimit me kryetarin e komunës, Behxhet Xheladini, iu drejtua kuvendarëve.

Presidnetja Osmani tha se si komunat e tjera edhe Dragashi has në probleme për zhvillimin ekonomik. Por para kuvendarëve ajo u shpreh se beson që këto probleme do të tejkalohen, duke punuar bashkarishtë.

E para e vendit duke folur për Dragashin tha se promovon diversitetin e bashkëjetesës.

Kryetari i Dragashit, Behxhet Xheladini, tha se me presidenten Osmani ka folur për problemet me të cilat po përballet komuna me theks të veçantë pengesën në zhvillimin ekonomik që po i bën Parku nacional i Maleve te Sharrit.

Presidentja Osmani po qëndron në Dragash

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani po qëndron në Dragash. Ajo u takua me kryetarin e komunës, Behxhet Xheladini, ndërsa më pas në sallën e Kuvendit të Komunës iu drejtohet kuvendarëve.

Presidentja Vjosa Osmani në kuadër të kësaj vizite në këtë komunë të largët malore do të vizitojë edhe Qendrën rinore, që promovon të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike.

Presidentja e vendit do të vizitojë edhe kompaninë “Hit Flores” në zonën industriale dhe atë të prodhimit të mishit ” Meka”, si dhe atë te prodhimit të amballazhit ” AEG”.